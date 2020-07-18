"Золотой мальчик" бокса Оскар Де Ла Хойя в 47 лет вернулся к тренировкам и готовится к боям

Бывший чемпион мира собирается снова выйти на ринг в следующем году

Еще один ветеран боксерского цеха собирается снова выйти на ринг и активно к этому готовится. Как мы писали, Оскар Де Ла Хойя возвращается в бокс. Теперь 47-летний функционер и бывший спортсмен рассказал о своих планах.

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Оскар начал тренироваться в городке Пасадена, что возле Лос-Анджелеса, о чем рассказал сайту BoxingScene:

"Единственный тренер, который может заставить меня вставать в пять часов утра и тренироваться тяжело и разумно, – Флойд Мейвезер-старший. Так что я буду просить его о совместной работе. Пока же я тренируюсь с небольшой командой, которая следит за состоянием моего тела. Следующий уровень – боксерский лагерь. Серьезный лагерь. Затем, через два-три этапа, я начну спарринговать с боксерами чемпионского калибра. Ближе к сентябрю я надеюсь на регулярной основе проводить по 12 раундов спарринга. К тому времени я собираюсь принять решение о бое в первом квартале 2021 года. Я чувствую, что могу пройти через это, моя энергия осталась со мной".

Ныне Оскар является главой промоутерской компании Golden Boy Promotions, но несмотря на это, легендарный боксер бросил вызов звезде смешанных единоборств Конору Макгрегору, и ирландец этот вызов принял. Последний раз Де Ла Хойя выходил в ринг как боксер в 2008 году, проиграв Мэнни Пакьяо техническим нокаутом. В профессионалах американец одержал 39 побед (30 – досрочно) в 45 поединках.

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