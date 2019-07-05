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Зоозащитники призвали Конора Макгрегора отдать им все свои шубы

5 июля, 13:54

Экс-чемпион мира UFC похвастался коллекцией шуб из натурального меха

Конор любит шубы
Конор любит шубы. Фото: Instagram

Организация "Люди за этичное обращение с животными" (PETA) обратилась к ирландскому бойцу смешанного стиля (MMA) Конору Макгрегору с просьбой перестать носить изделия из меха животных.

PETA направила Макгрегору письмо, где предложила отдать норковые шубы программе амнистии и дать шанс животным. Поводом для обращения стала публикация Конора в Instagram - он похвастался коллекцией шуб из натурального меха.

"Животным на зверофермах никогда не дают шансов. Они заключены в тесные клетки, а потом их травят газом, казнят электричеством, душат или заживо снимают кожу. Неважно, сколько вы заплатили за эти шубы. Животные, с которыми так обращались, заплатили более высокую цену. Уже слишком поздно помогать им, убитым ради ваших шуб, но вы можете остановить насилие над ними, пожертвовав одежду PETA. Мы бы использовали ее в нашем образовательном пособии для информирования других людей о недопустимости торговли мехом или отдали беженцам в охваченных войной странах – единственным людям, у которых есть какое-либо оправдание", – гласит текст письма.

INSTAGRAM (@thenotoriousmma)

Напомним, что 6 октября в рамках турнира UFC 229 в США россиянин Хабиб Нурмагомедов победил Конора Макгрегора и защитил титул чемпиона UFC в легком весе. После поединка Нурмагомедов перелез через решетку октагона и напал на спарринг-партнера Макгрегора Диллона Дэвиса. Сам же ирландец подрался с членами команды Хабиба – Абубакаром Нурмагомедовым, Зубайрой Тухуговым и Эседуллой Эмирагаевым.

В результате, Макгрегора дисквалифицировали на полгода и оштрафовали на 50 тысяч долларов. Нурмагомедов не сможет драться в течение следующих девяти месяцев, его наказали штрафом в 500 тысяч долларов. Дисквалификация ирландца истекала в середине апреля. Ранее спортсмен говорил, что хочет продолжить карьеру и провести матч-реванш в UFC с Нурмагомедовым.

Всего Конор Макгрегор провел 25 поединков в ММА: одержал 21 победу (18 из которых досрочно) и потерпел четыре поражения.

Чемпион мира Артур Далакян о боях боксера против бойца ММА:

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Тег MMA, смешанные единоборства, Конор Макгрегор

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Eurosport

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