Звезда ММА умерла от аневризмы мозга: у нее осталось двое детей

32-летняя американка, выигравшая семь боев в смешанных единоборствах, проиграла поединок за жизнь

Кэти Коллинз / Фото: Facebook

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32-летняя американка Кэти Коллинз по прозвищу Красный дракон, выступавшая в смешанных единоборствах, скончалась вчера, 25 сентября. Причиной смерти стала аневризма головного мозга, вызвавшая инсульт. О кончине спортсменки сообщил ее тренер Джей Ти Тилли.

"Борьба окончена. Ты никогда не прекращала сражаться, не сдавались и мы. Я так горжусь тобой, Кейт. Мы сделали это. Мне посчастливилось вместе с тобой реализовать твою мечту. Не променял бы это ни на что другое. Буду скучать по тебе больше, чем кто-либо может это представить", – написал у себя в Facebook Тилли и прикрепил к сообщению фотографии со спортсменкой

На счету Кэти Коллинз – 12 боев в MMA, в которых она одержала семь побед и потерпела пять поражений. Последний бой Кэти, у которой осталось двое детей, провела в 2018 году.

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Напомним, не далее как два месяца назад от полученных в ринге травм скончался российский боксер Максим Дадашев. Трагедией обернулось первое поражение в карьере Дадашева, после которого он был госпитализирован с отеком мозга.

Позже жена погибшего российского боксера назвала виновного в смерти мужа. "Рефери ни разу даже не подошел к Максу, несмотря на количество пропущенных им ударов, не вызвал в "угол" врача для осмотра. Халатность судьи и непрофессионализм стоили жизни моему мужу", – заявила вдова Максима Дадашева Елизавета Апушкина.

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