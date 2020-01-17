Звезда украинского бокса учится бить ногами у чемпионки UFC по прозвищу "Пуля"

Иванна Крупеня / Фото: Facebook

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Призер чемпионатов Европы по боксу украинка Иванна Крупеня провела тренировку с бойцами смешанных единоборств сестрами Валентиной и Антониной Шевченко. Вместе с девушками в лагере ММА в Таиланде Иванна оттачивала навыки муай-тай или, как часто говорят, тайского бокса. Ранее мы писали, что Крупеня помогла "Украинским львицам" смять команду Литвы на глазах Дениса Беринчика.

"Приятно заниматься в одном зале с бойцами, у которых можно многому научиться. Желаю успеха Валентине и Антонине в будущих боях", – написала украинка в своем Instagram.

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Напомним, что Валентина Шевченко — киргизский боец смешанных единоборств по прозвищу "Пуля". 31-летняя спортсменка выступает в UFC в легчайшей и наилегчайшей весовых категориях и является чемпионкой промоушена в наилегчайшем весе. Антонина – трехкратная чемпионка мира по тайскому боксу и панкратиону. Ранее мы сообщали, что Шевченко вонзила сумасшедший хай-кик пяткой в висок Ай. В июне Валентина одержала в чикагской "клетке" победу над американкой Джессикой Ай в бою за титул в женском наилегчайшем весе.

Также мы писали, что Макгрегора обставила убийственная нокаутершав новом рейтинге лучших бойцов мира.

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