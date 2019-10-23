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Звездный украинский боксер сделал супервключение с матча "Тоттенхэма": "шпоры" тут же забили!

23 октября, 15:45

Непобедимый Тарас Шелестюк и его красавица-жена оказались фартовыми болельщиками для финалистов ЛЧ

Тарас Шелестюк

Тарас Шелестюк / Фото: Getty Images

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Знаменитый украинский боксер, бронзовый призер Олимпийских игр-2012 в Лондоне Тарас Шелестюк в оригинальной кепке посетил матч группового раунда Лиги чемпионов между финалистом последней ЛЧ лондонским "Тоттенхэмом" и белградской "Црвеной Звездой". Поединок завершился победой хозяев 5:0. А Шелестюку, ранее сравнивавшему дебаты Порошенко и Зеленского с боем Мейвезер – Макгрегор, удалось невероятно удачное включение со стадиона.

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"Вы не поверите, где я нахожусь. А нахожусь я на игре Лиги чемпионов "Тоттенхэм" – "Црвена Звезда". Замечательный новый стадион. Болельщики – супер! Одно наслаждение", – начал свое включение с арены "Тоттенхэма" на 70-й минуте матча Тарас Шелестюк. И непосредственно в этот момент "шпоры" провели эффектную атаку, увенчавшуюся пятым голом. Все это украинский боксер показал своим подписчикам в прямом эфире, сопроводив съемку эмоциональными возгласами: "Камон! Камон! Йе!!!!! Пять ноль!"

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При этом 33-летний Тарас Шелестюк, выигравший все свои 17 боев на профи-ринге, похвастался, что его сосед по трибуне, фанат "Тоттенхэма", подарил ему клубный шарфик "шпор".

Непобедимый Шелестюк

Непобедимый Шелестюк / Фото: Instagram

Кстати, на матче Тараса Шелестюка сопровождала его красавица-жена Алина. "На днях она водила меня на оперу, – сказал боксер. – Теперь я приучаю ее к футболу".

Алина Шелестюк

Алина Шелестюк / Фото: Instagram

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Лига чемпионов бокс Тоттенхэм Црвена Звезда Тарас Шелестюк

Источник: Сегодня|Спорт

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