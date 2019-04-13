Звонок другу: Усик душераздирающим криком поздравил Ломаченко с победой над Кроллой

Усик радовался даже больше, чем сам Василий

Чемпион мира в тяжелом весе по версиям WBC, WBO и IBF Александр Усик (16-0, 12 КО) позвонил Василию Ломаченко (17-1, 10 КО) по видеосвязи после завершения боя украинца против Энтони Кроллы (34-7-3, 13 КО). Напомним, рано утром в субботу в Лос-Анджелесе Ломаченко победил британца и сохранил свои титулы чемпиона WBA и WBO. В третьем раунде судья мог останавливать избиение Кроллы, но не сделал этого, а в четвертом соперник Васи оказался в тяжелом нокауте

Усик поздравил Ломаченко по видеосвязи прямо после победы Василия над британским претендентом, когда Лома еще находился в ринге. На видео, которое попало в сеть, слышен душераздирающий вопль радости Усика по поводу нокаута в исполнении Хайтека.

Как сообщалось ранее, победа над Энтони Кроллой далась Василию Ломаченко дорогой ценой. Украинец сломал руку о голову соперника "Перелом произошел во время последнего удара, – сказал Ломаченко. - Попал где-то в район виска, после чего он упал. Это не хорошо. Завтра поеду в больницу, проверю руку и мы примем решение о дальнейших шагах. Теперь потребуется время на восстановление, 6-8 недель".

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