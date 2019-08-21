Плей-офф Лиги чемпионов: как изменились шансы команд после первых матчей

Вероятность прохода "Аякса" слегка понизили, а "Брюгге" и "Славия" укрепились в статусе фаворитов

"Аякс" на выезде сыграл 0:0. Теперь шансы голландского клуба пройти АПОЭЛ слегка понизились / Фото: AFP

Во вторник в Лиге чемпионов были сыграны три поединка раунда плей-офф квалификации турнира. Зрители не увидели большого количества голов: АПОЭЛ и "Аякс" сыграли 0:0, а "Славия" и "Брюгге" одержали минимальные выездные победы над "Клужем" и ЛАСКом. Важность этих поединков для команд колоссальная: победители противостояний выходят в групповой турнир Лиги чемпионов и получают более 15 миллионов евро гарантированно, тогда как понижение в Лигу Европы приносит лишь 2,6 миллиона.

После первых игр аналитики букмекерских контор серьезно подкорректировали шансы команд на попадание в группу ЛЧ. Посмотрим, что изменилось.

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В паре АПОЭЛ – "Аякс" голландцы были фаворитами, причем с коэффициентом на "проход" всего 1.10. Сейчас же, после выездной ничьей 0:0, эксперты слегка повысили шансы островитян. Теперь любая результативная ничья в Голландии принесет им место в групповом этапе. Коэффициент на проход "Аякса" стал 1.20 – клуб все еще большой фаворит

"Брюгге" был фаворитом в паре с ЛАСКом, но после победы в Австрии со счетом 1:0 котировка на "проход" бельгийского клуба, ранее выбившего киевское "Динамо", упала с 1.50 до 1.13. Шансы "Брюгге" попасть в группу теперь оцениваются в 85 процентов.

Пражская "Славия" котировалась выше "ЧФР Клуж", но после минимальной победы в Румынии котировка на "проход" чешского клуба уменьшилась с 1.50 до 1.10. Теперь вероятность выхода "Славии" в группу ЛЧ оценили в 87 процентов.

Обзор матча ЛАСК – "Брюгге":

Обзор матча АПОЭЛ – "Аякс":

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