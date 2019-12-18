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13 матчей и мини-турнир: опубликованы планы "Динамо" на зимне сборы

18 декабря, 18:59

Киевляне проведут два сбора в Белеке

/ Фото: Официальный сайт ФК "Динамо"

Киевское Динамо после матча с черниговской "Десны" (1:0) в 18-м туре чемпионата Украины отправилось в зимний отпуск. Он продлится до 10 января. В этот и на следующий день (10-11 января) игроки пройдут традиционное медобследование в одной из столичных клиник.

Несколько дней команда будет тренироваться на клубной базе, а в среду, 15 января, отправится на первый зимний сбор, который состоится в Турции. Базироваться динамовцы будут в одном из отелей Белека. Сбор продлится две недели – по 28 января, после чего команда получит несколько выходных дней.

2 февраля динамовцы вновь отправятся в Белек, где на следующий день начнется второй сбор, который также будет длиться две недели – до 16 февраля. Во время первого сбора планируется проведение 6-ти контрольных матчей, при этом "Динамо" примет участие в турнире из 4-х команд. Во время второго сбора в планах "бело-синих" еще 7 товарищеских игр.

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Ранее мы писали, что группа легионеров во главе с Солем зимой покинет "Динамо": инсайд известного журналиста. "Все они киевскому клубу не нужны и ничего ему не дадут", – считает Цыганык.

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Смотрите обзор матча "Олимпик" – "Динамо" – 1:3

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футбол сборы Динамо Киев

Источник: Официальный сайт ФК "Динамо"

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