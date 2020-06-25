16-летний "вратарь-хищник" – о пенальти в Кубке Украины: "Я заманил соперника пробить в другой угол"

16-летний вратарь "Ворсклы" Павел Исенко, который стал героем полуфинала Кубка Украины с "Ворсклой" (1:1, 2:3 по пенальти), когда отбил три пенальти, прокомментировал выход своей команды в следующий раунд турнира. Напомним, что юный голкипер появился на поле перед серией 11-метровых, заменив Дмитрия Резника.

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"Нет, не герой, вся команда герои. Был мандраж, но он быстро пропал, когда вышел. Когда началось дополнительное время, то был мандраж. Назвали "вратарь-хищник"? Да, но делиться секретами не буду. Но я заманил в первом ударе соперника пробить в другой угол. Меня ребята уже подкидывали в раздевалке, очень рад. Будем теперь готовиться к матчу за Кубок Украины. Будем стремиться к победе в финале. Хочу сказать спасибо всем тренерам, которые со мной работали", — приводит слова игрока канал "Футбол 1/2/3".