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16-летний "вратарь-хищник" – о пенальти в Кубке Украины: "Я заманил соперника пробить в другой угол"

25 июня, 13:21

Елена Павлова Елена Павлова

Павел вышел на замену и парировал три 11-метровых с "Мариуполем"

16-летний вратарь "Ворсклы" Павел Исенко, который стал героем полуфинала Кубка Украины с "Ворсклой" (1:1, 2:3 по пенальти), когда отбил три пенальти, прокомментировал выход своей команды в следующий раунд турнира. Напомним, что юный голкипер появился на поле перед серией 11-метровых, заменив Дмитрия Резника.

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"Нет, не герой, вся команда герои. Был мандраж, но он быстро пропал, когда вышел. Когда началось дополнительное время, то был мандраж. Назвали "вратарь-хищник"? Да, но делиться секретами не буду. Но я заманил в первом ударе соперника пробить в другой угол. Меня ребята уже подкидывали в раздевалке, очень рад. Будем теперь готовиться к матчу за Кубок Украины. Будем стремиться к победе в финале. Хочу сказать спасибо всем тренерам, которые со мной работали", — приводит слова игрока канал "Футбол 1/2/3".

Павел Исенко

Павел Исенко / Фото: Официальный сайт ФК "Ворскла"

Соперником "Ворсклы" в финале Кубка Украины, который состоится 8 июля, станет киевское "Динамо", ранее переигравшее"Минай".

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Смотрите серию 11-метровых ударов после дополнительного времени матча "Мариуполь" – "Ворскла"

Все подробности в спецтеме Кубок Украины

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ФК Мариуполь Кубок Украины Ворскла Полтава пенальти Павел Исенко

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