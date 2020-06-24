Вот это драма! 16-летний вратарь берет три пенальти и выводит "Ворсклу" в финал Кубка на "Динамо"

Сегодня в Мариуполе прошел второй полуфинальный матч Кубка Украины. Местная команда Александра Бабича принимала полтавскую "Ворсклу". Напомним, в первом полуфинале "Динамо" обыграло "Минай" в закарпатском селе.

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Поединок вышел крайне драматичным. В первом тайме хозяева открыли счет на 37-й минуте. Смотрите, как счастливый рикошет помог "Мариуполю". Сергей Горбунов бил из-за штрафной, Вячеслав Чурко мяч зацепил – и тот срикошетил в сетку. Положения вне игры чудом удалось избежать.

Во втором тайме "Ворскле" удалось спастись с пенальти! На 80-й минуте Кане отомстил за партнера, которого завалили в штрафной – 1:1.

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Далее под присмотром харьковской судьи Катерины Монзуль футболисты провели еще два дополнительных тайма по 15 минут, но сильнейшего так и не выявили. Силы у всех были на исходе. Все решилось в серии пенальти.

И тут миру явил себя 16-летний вратарь "Ворсклы" Павел Исенко, которого Юрий Максимов выпустил на поле незадолго до финального свистка. Парень отбил три (!!!) пенальти и вытащил полтавский коллектив в финал Кубка. Интересно, что его партнеры дважды неудачно били с "точки", и если бы парень не выручил, то впервые в решающий матч мог выйти "Мариуполь". Вашему вниманию – серия пенальти.

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Финальный поединок Кубка Украины запланирован на 8 июля. "Ворскла" сыграет с киевским "Динамо".

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