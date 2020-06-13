26-й тур чемпионата Украины по футболу: расписание, результаты и трансляции

В этот уикенд в чемпионате Украины по футболу пройдут поединки 26-го тура Премьер-лиги. Ниже – расписание и время начала всех матчей, список трансляций, котировки букмекеров, результаты игр и актуальная турнирная таблица. К сожалению, тур проходит не в полном формате: вместо шести игр – пять, поскольку в "Карпатах" зафиксировали вспышку коронавируса и львовская команда пропустит встречу с "Днепром-1".
Уже 13 июня нас ждет суперматч "Заря" – "Динамо" – онлайн уже идет на нашем сайте.
Субботы, 13 июня
14:00 "Мариуполь" – "Ворскла"
ТВ: канал "Футбол 2", сайт oll.tv
Букмекеры: 2.62 – 3.10 – 2.70
17:00 "Заря" – "Динамо"
ТВ: канал "2+2"
Букмекеры: 3.70 – 3.50 – 1.95
19:30 "Олимпик" – "Львов"
ТВ: канал "Футбол 2", сайт oll.tv
Букмекеры: 2.20 – 3.10 – 3.40
Воскресенье, 14 июня
17:00 "Колос" – "Шахтер"
ТВ: канал "Футбол 1", oll.tv
Букмекеры: 11.00 – 5.80 – 1.24
19:30 "Александрия" – "Десна"
ТВ: канал "Футбол 1", oll.tv
Букмекеры: 2.87 – 3.00 – 2.60
Турнирная таблица второго этапа чемпионата Украины
Смотрите обзор центрального матча прошлого тура "Десна" – "Шахтер"
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