26-й тур чемпионата Украины по футболу: расписание, результаты и трансляции

В субботу в Премьер-лиге пройдут три матча, а в воскресенье - еще два

В этот уикенд в чемпионате Украины по футболу пройдут поединки 26-го тура Премьер-лиги. Ниже – расписание и время начала всех матчей, список трансляций, котировки букмекеров, результаты игр и актуальная турнирная таблица. К сожалению, тур проходит не в полном формате: вместо шести игр – пять, поскольку в "Карпатах" зафиксировали вспышку коронавируса и львовская команда пропустит встречу с "Днепром-1".

Уже 13 июня нас ждет суперматч "Заря" – "Динамо" – онлайн уже идет на нашем сайте.

Субботы, 13 июня

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14:00 "Мариуполь" – "Ворскла"

ТВ: канал "Футбол 2", сайт oll.tv

Букмекеры: 2.62 – 3.10 – 2.70

17:00 "Заря" – "Динамо"

ТВ: канал "2+2"

Букмекеры: 3.70 – 3.50 – 1.95

19:30 "Олимпик" – "Львов"

ТВ: канал "Футбол 2", сайт oll.tv

Букмекеры: 2.20 – 3.10 – 3.40

Воскресенье, 14 июня

17:00 "Колос" – "Шахтер"

ТВ: канал "Футбол 1", oll.tv

Букмекеры: 11.00 – 5.80 – 1.24

19:30 "Александрия" – "Десна"

ТВ: канал "Футбол 1", oll.tv

Букмекеры: 2.87 – 3.00 – 2.60

Турнирная таблица второго этапа чемпионата Украины

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Смотрите обзор центрального матча прошлого тура "Десна" – "Шахтер"

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