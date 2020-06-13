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Новости Чемпионата Украины по футболу 2019/20

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26-й тур чемпионата Украины по футболу: расписание, результаты и трансляции

13 июня, 11:51

Елена Павлова Елена Павлова

В субботу в Премьер-лиге пройдут три матча, а в воскресенье - еще два

В этот уикенд в чемпионате Украины по футболу пройдут поединки 26-го тура Премьер-лиги. Ниже – расписание и время начала всех матчей, список трансляций, котировки букмекеров, результаты игр и актуальная турнирная таблица. К сожалению, тур проходит не в полном формате: вместо шести игр – пять, поскольку в "Карпатах" зафиксировали вспышку коронавируса и львовская команда пропустит встречу с "Днепром-1".

Уже 13 июня нас ждет суперматч "Заря" – "Динамо" – онлайн уже идет на нашем сайте.

Субботы, 13 июня

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14:00 "Мариуполь" – "Ворскла"
ТВ: канал "Футбол 2", сайт oll.tv
Букмекеры: 2.62 – 3.10 – 2.70

17:00 "Заря" – "Динамо"
ТВ: канал "2+2"
Букмекеры: 3.70 – 3.50 – 1.95

19:30 "Олимпик" – "Львов"
ТВ: канал "Футбол 2", сайт oll.tv
Букмекеры: 2.20 – 3.10 – 3.40

Воскресенье, 14 июня

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В тренде
"Динамо" – "Александрия": онлайн ключевого матча 25-го тура чемпионата Украины

17:00 "Колос" – "Шахтер"
ТВ: канал "Футбол 1", oll.tv
Букмекеры: 11.00 – 5.80 – 1.24

19:30 "Александрия" – "Десна"
ТВ: канал "Футбол 1", oll.tv
Букмекеры: 2.87 – 3.00 – 2.60

Турнирная таблица второго этапа чемпионата Украины

Второй этап
Больше
Позиция
Команда
И
В
Н
П
Заб.
Пр.
Разн.
О
Результаты последних матчей
1
Шахтер Шахтер Шах
25
21
2
2
65
18
47
65
Забитые 65
Пропущеные 18
Разница 47
Результаты последних матчей: В В П В В
2
ЗаряЗаряЗар
25
15
4
6
41
19
22
49
Забитые 41
Пропущеные 19
Разница 22
Результаты последних матчей: В П В П В
3
ДинамоДинамоДин
25
15
4
6
51
22
29
49
Забитые 51
Пропущеные 22
Разница 29
Результаты последних матчей: В П Н В В
4
ДеснаДеснаДес
25
14
4
7
41
19
22
46
Забитые 41
Пропущеные 19
Разница 22
Результаты последних матчей: П В Н В В
5
АлександрияАлександрияАле
25
13
4
8
36
30
6
43
Забитые 36
Пропущеные 30
Разница 6
Результаты последних матчей: П В В П В
6
КолосКолосКол
25
8
2
15
27
46
-19
26
Забитые 27
Пропущеные 46
Разница -19
Результаты последних матчей: П П П П П
7
Днепр-1Днепр-1Дне
25
10
4
11
33
36
-3
34
Забитые 33
Пропущеные 36
Разница -3
Результаты последних матчей: В В В В П
8
МариупольМариупольМар
24
6
8
10
23
39
-16
26
Забитые 23
Пропущеные 39
Разница -16
Результаты последних матчей: Н П П В П
9
ВорсклаВорсклаВор
24
6
4
14
17
40
-23
22
Забитые 17
Пропущеные 40
Разница -23
Результаты последних матчей: Н Н В П В
10
ЛьвовЛьвовЛьв
25
5
7
13
19
39
-20
22
Забитые 19
Пропущеные 39
Разница -20
Результаты последних матчей: П Н Н Н П
11
ОлимпикОлимпикОли
25
5
5
15
21
43
-22
20
Забитые 21
Пропущеные 43
Разница -22
Результаты последних матчей: Н П Н П П
12
КарпатыКарпатыКар
23
2
8
13
18
41
-23
14
Забитые 18
Пропущеные 41
Разница -23
Результаты последних матчей: Н Н П П Н

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Смотрите обзор центрального матча прошлого тура "Десна" – "Шахтер"

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Источник: Сегодня|Спорт

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