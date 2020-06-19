27-й тур чемпионата Украины по футболу: расписание, результаты и турнирная таблица

"Карпаты" возвращаются после заражения коронавирусом и карантина

27 тур украинской Премьер-лиги по футболу растянулся аж на четыре дня из-за поединка полуфинала Кубка Украины "Минай" – "Динамо", который завершился победой киевлян – 2:0. Ниже – расписание и время начала всех матчей, котировки букмекеров, результаты игр и актуальная турнирная таблица.

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Этот тур чемпионата, наконец-то, пройдет в полном формате. "Карпаты" возвращаются в чемпионат Украины с зараженными – львовский клуб сдал тесты и окончил карантин.

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Пятница. 19 июня

17:00 "Мариуполь" – "Львов"

ТВ: канал "Футбол 1", oll.tv

Букмекеры: 2.00 – 3.50 – 3.50

19:00 "Ворскла" – "Днепр-1"

ТВ: канал "Футбол 1", oll.tv

Букмекеры: 2.90 – 3.25 – 2.37

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Суббота, 20 июня

19:30 "Шахтер" – "Александрия"

ТВ: канал "Футбол 2", oll.tv

Букмекеры: 1.20 – 6.00 – 10.00

Воскресенье. 21 июня

17:00 "Карпаты" – "Олимпик"

ТВ: канал УНИАН

Букмекеры: 3.40 – 3.20 – 2.00

19:30 "Десна" – "Заря"

ТВ: канал УНИАН

Букмекеры: 3.00 – 3.20 – 2.20

Понедельник. 22 июня

19:30 "Динамо" – "Колос"

ТВ: канал "2+2"

Букмекеры: 1.17 – 6.50 – 11.00

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Турнирная таблица второго этапа чемпионата Украины

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