27-й тур чемпионата Украины по футболу: расписание, результаты и турнирная таблица

27 тур украинской Премьер-лиги по футболу растянулся аж на четыре дня из-за поединка полуфинала Кубка Украины "Минай" – "Динамо", который завершился победой киевлян – 2:0. Ниже – расписание и время начала всех матчей, котировки букмекеров, результаты игр и актуальная турнирная таблица.
Этот тур чемпионата, наконец-то, пройдет в полном формате. "Карпаты" возвращаются в чемпионат Украины с зараженными – львовский клуб сдал тесты и окончил карантин.
Читайте также: "Заря" возмущена наказанием игроков: итоги сезона должны определяться на поле, а не в СМИ или бюрократией
Пятница. 19 июня
17:00 "Мариуполь" – "Львов"
ТВ: канал "Футбол 1", oll.tv
Букмекеры: 2.00 – 3.50 – 3.50
19:00 "Ворскла" – "Днепр-1"
ТВ: канал "Футбол 1", oll.tv
Букмекеры: 2.90 – 3.25 – 2.37
Суббота, 20 июня
19:30 "Шахтер" – "Александрия"
ТВ: канал "Футбол 2", oll.tv
Букмекеры: 1.20 – 6.00 – 10.00
Воскресенье. 21 июня
17:00 "Карпаты" – "Олимпик"
ТВ: канал УНИАН
Букмекеры: 3.40 – 3.20 – 2.00
19:30 "Десна" – "Заря"
ТВ: канал УНИАН
Букмекеры: 3.00 – 3.20 – 2.20
Понедельник. 22 июня
19:30 "Динамо" – "Колос"
ТВ: канал "2+2"
Букмекеры: 1.17 – 6.50 – 11.00
Турнирная таблица второго этапа чемпионата Украины
Смотрите, как "Шахтер" в прошлом туре УПЛ переиграл "Колос"
А "Александрия" была разбита "Десной"
Подпишись на наш telegram
Только самое важное и интересное
Подписывайтесь на нашу рассылкуОк