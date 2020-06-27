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Новости Чемпионата Украины по футболу 2019/20

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28-й тур чемпионата Украины по футболу: расписание, прогнозы, результаты и турнирная таблица

27 июня, 12:21

Андрей Фоменко Андрей Фоменко

По три футбольных поединка состоится в субботу и воскресенье без зрителей на трибунах

В эти выходные, 27 и 28 июня, проходит очередной тур украинского футбольного чемпионата. Премьер-лига назначила рефери на судьбоносные матчи. По три поединка запланировано на субботу и воскресенье. Наконец-то дождались, когда играют все встречи тура: "Карпаты" и "Олимпик" возвращаются после проблем с коронавирусом.

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Вашему вниманию – расписание матчей, трансляций на телевидении и в интернете, котировки букмекеров и турнирная таблица.

Суббота, 27 июня
17:00 "Карпаты" – "Львов", ТВ: "Униан"
Букмекеры: 2.45 – 3.50 – 2.80

17:00 "Колос" – "Александрия", ТВ: "Футбол 2", oll.tv
Букмекеры: 2.80 – 3.47 – 2.45

19:30 "Шахтер" – "Заря", ТВ: "Футбол 2", oll.tv
Онлайн-трансляция "Шахтер" – "Заря"
Букмекеры: 2.65 – 3.75 – 2.45

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Воскресенье, 28 июня
17:00 "Мариуполь" – "Днепр-1", ТВ: "Футбол 1", oll.tv
Букмекеры: 3.00 – 3.50 – 2.25

19:30 "Ворскла" – "Олимпик", ТВ: "Футбол 1", oll.tv
Букмекеры: 2.45 – 3.25 – 2.95

В тренде
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19:30 "Десна" – "Динамо", ТВ: "Униан"
Букмекеры: 4.80 – 4.20 – 1.65

Второй этап
Больше
Позиция
Команда
И
В
Н
П
Заб.
Пр.
Разн.
О
Результаты последних матчей
1
Шахтер Шахтер Шах
27
23
2
2
69
20
49
71
Забитые 69
Пропущеные 20
Разница 49
Результаты последних матчей: В В В В П
2
ДинамоДинамоДин
27
17
4
6
56
24
32
55
Забитые 56
Пропущеные 24
Разница 32
Результаты последних матчей: В В В П Н
3
ЗаряЗаряЗар
27
16
4
7
44
23
21
52
Забитые 44
Пропущеные 23
Разница 21
Результаты последних матчей: В П В П В
4
ДеснаДеснаДес
27
15
4
8
47
22
25
49
Забитые 47
Пропущеные 22
Разница 25
Результаты последних матчей: П В П В Н
5
АлександрияАлександрияАле
27
13
4
10
39
38
1
43
Забитые 39
Пропущеные 38
Разница 1
Результаты последних матчей: П П П В В
6
КолосКолосКол
27
8
2
17
28
49
-21
26
Забитые 28
Пропущеные 49
Разница -21
Результаты последних матчей: П П П П П
7
Днепр-1Днепр-1Дне
26
10
4
12
33
38
-5
34
Забитые 33
Пропущеные 38
Разница -5
Результаты последних матчей: П В В В В
8
МариупольМариупольМар
26
7
9
10
27
40
-13
30
Забитые 27
Пропущеные 40
Разница -13
Результаты последних матчей: В Н Н П П
9
ВорсклаВорсклаВор
26
7
5
14
20
41
-21
26
Забитые 20
Пропущеные 41
Разница -21
Результаты последних матчей: В Н Н Н В
10
ОлимпикОлимпикОли
26
6
5
15
23
43
-20
23
Забитые 23
Пропущеные 43
Разница -20
Результаты последних матчей: В Н П Н П
11
ЛьвовЛьвовЛьв
27
5
7
15
19
44
-25
22
Забитые 19
Пропущеные 44
Разница -25
Результаты последних матчей: П П П Н Н
12
КарпатыКарпатыКар
23
2
8
13
18
41
-23
14
Забитые 18
Пропущеные 41
Разница -23
Результаты последних матчей: Н Н П П Н

Читайте о том, что в Первой лиге после сенсаций между лидером и седьмой командой – три очка.

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Смотрите, как в прошлые выходные "Шахтер" обыграл "Александрию" и стал чемпионом

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