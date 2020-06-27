28-й тур чемпионата Украины по футболу: расписание, прогнозы, результаты и турнирная таблица

По три футбольных поединка состоится в субботу и воскресенье без зрителей на трибунах

В эти выходные, 27 и 28 июня, проходит очередной тур украинского футбольного чемпионата. Премьер-лига назначила рефери на судьбоносные матчи. По три поединка запланировано на субботу и воскресенье. Наконец-то дождались, когда играют все встречи тура: "Карпаты" и "Олимпик" возвращаются после проблем с коронавирусом.

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Вашему вниманию – расписание матчей, трансляций на телевидении и в интернете, котировки букмекеров и турнирная таблица.

Суббота, 27 июня

17:00 "Карпаты" – "Львов", ТВ: "Униан"

Букмекеры: 2.45 – 3.50 – 2.80

17:00 "Колос" – "Александрия", ТВ: "Футбол 2", oll.tv

Букмекеры: 2.80 – 3.47 – 2.45

19:30 "Шахтер" – "Заря", ТВ: "Футбол 2", oll.tv

Онлайн-трансляция "Шахтер" – "Заря"

Букмекеры: 2.65 – 3.75 – 2.45

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Воскресенье, 28 июня

17:00 "Мариуполь" – "Днепр-1", ТВ: "Футбол 1", oll.tv

Букмекеры: 3.00 – 3.50 – 2.25

19:30 "Ворскла" – "Олимпик", ТВ: "Футбол 1", oll.tv

Букмекеры: 2.45 – 3.25 – 2.95

19:30 "Десна" – "Динамо", ТВ: "Униан"

Букмекеры: 4.80 – 4.20 – 1.65

Читайте о том, что в Первой лиге после сенсаций между лидером и седьмой командой – три очка.

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Смотрите, как в прошлые выходные "Шахтер" обыграл "Александрию" и стал чемпионом

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