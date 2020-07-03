29-й тур чемпионата Украины по футболу без "Карпат": расписание, результаты и турнирная таблица

Все - об очередном туре украинской Премьер-лиги: оперативные результаты, котировки букмекеров и положение команд

В этот уикенд – с 3-го по 5 июля – в чемпионате Украины по футболу пройдут поединки 29-го тура Премьер-Лиги. Ниже – расписание и время начала всех матчей, список трансляций, котировки букмекеров, результаты игр и актуальная турнирная таблица. В субботу, 4 июля, нас ждет украинское дерби – перед последним матчем в сезоне с "Динамо" тренер "Шахтера" рассказал о настрое и травмированных.

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К сожалению, этот тур снова будет неполноценным. Премьер-лига подтвердила исключение "Карпат", которые из-за финансовых проблем не смогли явиться на второй матч в Мариуполе и, скорее всего, уже не сыграют в нынешнем сезоне.

Пятница, 3 июля

19:00 "Львов" – "Ворскла" – "Футбол 1"

Букмекеры: 1.20 – 6.00 – 13.00

Суббота, 4 июля

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17:00 "Мариуполь" – "Карпаты" – матч отменен

Финансовые трудности львовского клуба

19:30 "Динамо" – "Шахтер" – 2+2

Букмекеры: 2.55 – 3.40 – 2.60

Воскресенье, 5 июля

17:00 "Десна" – "Колос" – "Униан ТВ"

Букмекеры: 1.44 – 4.80 – 6.80

19:30 "Заря" – "Александрия" – "Униан ТВ"

Букмекеры: 1.57 – 3.80 – 5.80

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19:30 "Олимпик" – "Днепр-1" – "Футбол 1"

Букмекеры: 2.80 – 3.50 – 2.35

Матчи чемпионата Украины в прямой трансляции можно смотреть на сайте Oll.tv (в подписке).

Турнирная таблица чемпионата Украины

Смотрите, как в прошлом туре "Шахтер" сыграл вничью с "Зарей"

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