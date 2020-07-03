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Новости Чемпионата Украины по футболу 2019/20

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29-й тур чемпионата Украины по футболу без "Карпат": расписание, результаты и турнирная таблица

3 июля, 14:58

Елена Павлова Елена Павлова

Все - об очередном туре украинской Премьер-лиги: оперативные результаты, котировки букмекеров и положение команд

В этот уикенд – с 3-го по 5 июля – в чемпионате Украины по футболу пройдут поединки 29-го тура Премьер-Лиги. Ниже – расписание и время начала всех матчей, список трансляций, котировки букмекеров, результаты игр и актуальная турнирная таблица. В субботу, 4 июля, нас ждет украинское дерби – перед последним матчем в сезоне с "Динамо" тренер "Шахтера" рассказал о настрое и травмированных.

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К сожалению, этот тур снова будет неполноценным. Премьер-лига подтвердила исключение "Карпат", которые из-за финансовых проблем не смогли явиться на второй матч в Мариуполе и, скорее всего, уже не сыграют в нынешнем сезоне.

Пятница, 3 июля

19:00 "Львов" – "Ворскла" – "Футбол 1"
Букмекеры: 1.20 – 6.00 – 13.00

Суббота, 4 июля

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17:00 "Мариуполь" – "Карпаты" – матч отменен
Финансовые трудности львовского клуба

19:30 "Динамо" – "Шахтер" – 2+2
Букмекеры: 2.55 – 3.40 – 2.60

Воскресенье, 5 июля

17:00 "Десна" – "Колос" – "Униан ТВ"
Букмекеры: 1.44 – 4.80 – 6.80

19:30 "Заря" – "Александрия" – "Униан ТВ"
Букмекеры: 1.57 – 3.80 – 5.80

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19:30 "Олимпик" – "Днепр-1" – "Футбол 1"
Букмекеры: 2.80 – 3.50 – 2.35

Матчи чемпионата Украины в прямой трансляции можно смотреть на сайте Oll.tv (в подписке).

Турнирная таблица чемпионата Украины

Второй этап
Больше
Позиция
Команда
И
В
Н
П
Заб.
Пр.
Разн.
О
Результаты последних матчей
1
Шахтер Шахтер Шах
28
23
3
2
69
20
49
72
Забитые 69
Пропущеные 20
Разница 49
Результаты последних матчей: Н В В В В
2
ДинамоДинамоДин
28
17
4
7
58
27
31
55
Забитые 58
Пропущеные 27
Разница 31
Результаты последних матчей: П В В В П
3
ЗаряЗаряЗар
28
16
5
7
44
23
21
53
Забитые 44
Пропущеные 23
Разница 21
Результаты последних матчей: Н В П В П
4
ДеснаДеснаДес
28
16
4
8
50
24
26
52
Забитые 50
Пропущеные 24
Разница 26
Результаты последних матчей: В П В П В
5
АлександрияАлександрияАле
28
13
4
11
40
40
0
43
Забитые 40
Пропущеные 40
Разница 0
Результаты последних матчей: П П П П В
6
КолосКолосКол
28
9
2
17
30
50
-20
29
Забитые 30
Пропущеные 50
Разница -20
Результаты последних матчей: В П П П П
7
Днепр-1Днепр-1Дне
27
10
4
13
34
40
-6
34
Забитые 34
Пропущеные 40
Разница -6
Результаты последних матчей: П П В В В
8
МариупольМариупольМар
27
8
9
10
29
41
-12
33
Забитые 29
Пропущеные 41
Разница -12
Результаты последних матчей: В В Н Н П
9
ВорсклаВорсклаВор
27
7
6
14
20
41
-21
27
Забитые 20
Пропущеные 41
Разница -21
Результаты последних матчей: Н В Н Н Н
10
ОлимпикОлимпикОли
27
6
6
15
23
43
-20
24
Забитые 23
Пропущеные 43
Разница -20
Результаты последних матчей: Н В Н П Н
11
ЛьвовЛьвовЛьв
28
5
8
15
20
45
-25
23
Забитые 20
Пропущеные 45
Разница -25
Результаты последних матчей: Н П П П Н
12
КарпатыКарпатыКар
24
2
9
13
19
42
-23
15
Забитые 19
Пропущеные 42
Разница -23
Результаты последних матчей: Н Н Н П П

Смотрите, как в прошлом туре "Шахтер" сыграл вничью с "Зарей"

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