"9 июня у нас запланирован ПЦР-тест": гендир "Зари" ответил на обвинения в адрес клуба

Представитель луганчан отметил, что есть рекоммендации МОЗ и УАФ, и они их соблюдают

После победы "Зари" над "Колосом" в 25 туре чемпионата Украины исполняющий обязанности генерального директора луганского клуба Станислав Оганов рассказал, как обстоят дела в клубе с тестами на коронавирус.

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Напомним, что накануне вчерашнего матча команды Виктора Скрипника появилась информация, что "Заря" – "Колос" находился под угрозой срыва. Мол, в луганском клубе не провели необходимую проверку на коронавирус. По требованиям УПЛ необходимо делать более дорогие ПЦР-тесты, а в клубе 4 июня делали более дешевые экспресс-тесты, которые считаются менее точными.

"Хочу сказать относительно нагнетания некоторыми людьми ситуации вокруг сегодняшнего матча. Мы все доказывали и докажем на футбольном поле. Есть рекоммендации МОЗ и УАФ и мы их четко придерживаемся. По-другому быть не может. Мы и в будущем будем придерживаться правил. Играть команде или нет – эта функция лежит на делегате матча. Он разрешил проводить игру. Думаю, зрители посмотрели хороший футбол. Будем и дальше двигаться вперед. 9 числа у нас запланирован ПЦР-тест. Его результаты мы обязательно огласим", – рассказал Станислав Оганов.

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Ранее мы рассказывали, сколько в чемпионате Украины платят за проверку на коронавирус идорогое ли это удовольствие.

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