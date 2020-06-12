"А мы хотели пустить болельщиков на стадионы": президент УАФ рассказал о ситуации с коронавирусом

Андрей Павелко делится с планами о возвращении зрителей на трибуны арен

Спортивные мероприятия постепенно возвращаются к жизни, хотя пандемия коронавируса продолжается. Но при этом большинство соревнований проводят без зрителей на трибунах, хотя в некоторых странах Европы уже полностью сняли ограничения. Например, позавчера в Белграде на футбольном матче собралось 16 тысяч болельщиков.

Украинская ассоциация футбола тоже надеялась в ближайшее время пустить зрителей на стадионы. Однако на эти благородные планы повлияло ухудшение ситуации с коронавирусом. Об этом в эфире телеканала "Футбол 1" заявил президент УАФ Андрей Павелко:

"На вчерашний день мы рассматривали вариант допуска болельщиков на трибуны через тур. На нынешний тур мы хотели журналистам дать дополнительные места, а уже через неделю позволить вернуться болельщикам. Потому что так правильно. У нас похожая ситуация с Польшей, и там, кажется, с 17-го числа возвращают фанов. Но теперь даты подкорректированы, поскольку уже другая картина с коронавирусом".

За последние дни в Украине зафиксировано рекордное количество новых случаев заражения коронавирусом.

Реклама

Читайте, что сказал Юрий Вернидуб о борьбе "Динамо" и "Зари" за второе место в УПЛ.

Смотрите, как "Десна" и "Шахтер" выдали голевой поединок в предыдущем туре чемпионата Украины

Все подробности в спецтеме Коронавирус

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама