"А почему вы не спрашиваете о VAR?": Михайличенко назвал причины поражения от "Днепр-1"

Главный тренер киевского "Динамо" Алексей Михайличенко считает, что его команде не хватило сил и концентраций в матче 20-го тура чемпионата Украины против "Днепр-1" (1:3). Напомним, киевляне с шестой минуты играли в меньшинстве, но в итоге во втором тайме пропустили три мяча от своего же футболиста Владислава Супряги, выступающего за "Днепр-1" на правах аренды.

"Мне нечего комментировать. Тяжело играть с шестой минуты вдесятером. Естественно, нагрузка, которая легла на оборону, сказалась, и в конце мы допустили ошибки, которые привели к пропущенным мячам. Поздравляю "Днепр-1" с победой. Даже в меньшинстве мы все равно играли на победу, старались достичь результата, создавали моменты, но, к сожалению, реализация подвела. Повторюсь, в конце нам не хватило сил и концентрации. Желание победить перехлестнуло все остальное, и мы допустили ошибки.

А почему вы не спрашиваете о VAR? Я нормально к нему отношусь. Если там было удаление – пожалуйста. По поводу пенальти тоже не спорю. Но все команды должны находиться в равных условиях, это подразумевает регламент соревнований, ведь без VAR судья даже не показал желтой карточки. Но, к сожалению, этот принцип у нас не действует. Если нет возможности сделать VAR для всех клубов, следует подождать, отложить его применение в играх", – сказал Михайличенко.

Ранее известный украинский комментатор Виктор Вацко разнес работу VAR: "С такими трактовками правил в УПЛ будут доигрывать 5 на 5". Известный эксперт считает, что в Украине за более серьезные нарушения давали максимум желтую карточку.

Обзор матча "Днепр-1" – "Динамо":

Так "Днепр-1" играл до зимней паузы:

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