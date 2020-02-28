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Новости Чемпионата Украины по футболу 2019/20

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"А почему вы не спрашиваете о VAR?": Михайличенко назвал причины поражения от "Днепр-1"

28 февраля, 23:27

Наставник киевлян признал поражение, но сделал укол в сторону VAR

Главный тренер киевского "Динамо" Алексей Михайличенко считает, что его команде не хватило сил и концентраций в матче 20-го тура чемпионата Украины против "Днепр-1" (1:3). Напомним, киевляне с шестой минуты играли в меньшинстве, но в итоге во втором тайме пропустили три мяча от своего же футболиста Владислава Супряги, выступающего за "Днепр-1" на правах аренды.

"Мне нечего комментировать. Тяжело играть с шестой минуты вдесятером. Естественно, нагрузка, которая легла на оборону, сказалась, и в конце мы допустили ошибки, которые привели к пропущенным мячам. Поздравляю "Днепр-1" с победой. Даже в меньшинстве мы все равно играли на победу, старались достичь результата, создавали моменты, но, к сожалению, реализация подвела. Повторюсь, в конце нам не хватило сил и концентрации. Желание победить перехлестнуло все остальное, и мы допустили ошибки.

А почему вы не спрашиваете о VAR? Я нормально к нему отношусь. Если там было удаление – пожалуйста. По поводу пенальти тоже не спорю. Но все команды должны находиться в равных условиях, это подразумевает регламент соревнований, ведь без VAR судья даже не показал желтой карточки. Но, к сожалению, этот принцип у нас не действует. Если нет возможности сделать VAR для всех клубов, следует подождать, отложить его применение в играх", – сказал Михайличенко.

Ранее известный украинский комментатор Виктор Вацко разнес работу VAR: "С такими трактовками правил в УПЛ будут доигрывать 5 на 5". Известный эксперт считает, что в Украине за более серьезные нарушения давали максимум желтую карточку.

Обзор матча "Днепр-1" – "Динамо":

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Так "Днепр-1" играл до зимней паузы:

Первый этап
Больше
Позиция
Команда
И
В
Н
П
Заб.
Пр.
Разн.
О
Результаты последних матчей
1
Шахтер Шахтер Шах
19
17
2
0
51
9
42
53
Забитые 51
Пропущеные 9
Разница 42
Результаты последних матчей: В В В Н В
2
ДинамоДинамоДин
20
12
3
5
39
16
23
39
Забитые 39
Пропущеные 16
Разница 23
Результаты последних матчей: П В В П В
3
ЗаряЗаряЗар
19
11
4
4
36
17
19
37
Забитые 36
Пропущеные 17
Разница 19
Результаты последних матчей: В П В В П
4
ДеснаДеснаДес
19
10
3
6
29
14
15
33
Забитые 29
Пропущеные 14
Разница 15
Результаты последних матчей: П П В В П
5
АлександрияАлександрияАле
19
10
3
6
24
19
5
33
Забитые 24
Пропущеные 19
Разница 5
Результаты последних матчей: П В В П В
6
КолосКолосКол
19
7
2
10
20
32
-12
23
Забитые 20
Пропущеные 32
Разница -12
Результаты последних матчей: В П В П В
7
МариупольМариупольМар
19
5
7
7
18
28
-10
22
Забитые 18
Пропущеные 28
Разница -10
Результаты последних матчей: П В Н Н П
8
Днепр-1Днепр-1Дне
20
6
4
10
22
30
-8
22
Забитые 22
Пропущеные 30
Разница -8
Результаты последних матчей: В Н П П В
9
ЛьвовЛьвовЛьв
19
5
3
11
15
32
-17
18
Забитые 15
Пропущеные 32
Разница -17
Результаты последних матчей: В В Н П П
10
ОлимпикОлимпикОли
19
5
3
11
16
33
-17
18
Забитые 16
Пропущеные 33
Разница -17
Результаты последних матчей: П П П П В
11
ВорсклаВорсклаВор
19
4
2
13
13
35
-22
14
Забитые 13
Пропущеные 35
Разница -22
Результаты последних матчей: П В П В П
12
КарпатыКарпатыКар
19
2
6
11
16
34
-18
12
Забитые 16
Пропущеные 34
Разница -18
Результаты последних матчей: Н П П П П

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чемпионат Украины Динамо Киев Алексей Михайличенко Днепр-1

Источник: Официальный сайт ФК "Динамо"

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