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Новости Чемпионата Украины по футболу 2019/20

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"А ведь мог стать вторым Яремчуком": "Динамо" вернуло Русина официально – соцсети сочувствуют игроку

23 декабря, 17:03

Столичный клуб ослабил своего конкурента в борьбе за путевку в ЛЧ, забрав у "Зари" забивного форварда

Назарий Русин

Назарий Русин / Фото: Официальный сайт ФК "Динамо"

Нападающий Назарий Русин официально возвращается в "Динамо" из аренды в "Заре". Об этом в понедельник, 23 декабря, заявил столичный клуб. Киевляне воспользовались опцией досрочного возвращения 21-летнего футболиста в связи с возможной дисквалификацией Артема Беседина из-за допинга.

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Как заявили в "Динамо", Назарий Русин, к которому из-за игнора со стороны Александра Хацкевича прикрепился ярлык "изгой", проведет зимние сборы с первой командой киевлян. Отметим, что стартовую половину сезона, защищая цветы "Зари", Русин отыграл довольно результативно – забил 7 голов и сделал 4 ассиста в 17 матчах.

Смотрите, как забивает Русин

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Отметим, что болельщики "Динамо" на официальной странице клуба в соцсетях неоднозначно отнеслись к возвращению Русина в столичную команду. Большинство фанатов сочувствуют Назарию. Вот некоторые из отзывов:

  • Его камбэк – плюс для "Динамо"
  • Скамейка ждет
  • Главное, чтобы не снимал с себя ничего и ничего за это не получал.
  • Зря... А ведь мог бы повторить путь Яремчука

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Добавим, что возвращая из аренды Назария Русина, "Динамо" существенно ослабляет кадровый потенциал "Зари" – своего главного соперника в борьбе за второе место в чемпионате Украины и пропуск в квалификацию Лиги чемпионов.

Первый этап
Больше
Позиция
Команда
И
В
Н
П
Заб.
Пр.
Разн.
О
Результаты последних матчей
1
Шахтер Шахтер Шах
18
16
2
0
50
9
41
50
Забитые 50
Пропущеные 9
Разница 41
Результаты последних матчей: В В Н В В
2
ДинамоДинамоДин
18
11
3
4
36
12
24
36
Забитые 36
Пропущеные 12
Разница 24
Результаты последних матчей: В П В В П
3
ЗаряЗаряЗар
18
10
4
4
34
16
18
34
Забитые 34
Пропущеные 16
Разница 18
Результаты последних матчей: П В В П В
4
ДеснаДеснаДес
18
10
3
5
29
13
16
33
Забитые 29
Пропущеные 13
Разница 16
Результаты последних матчей: П В В П Н
5
АлександрияАлександрияАле
18
10
3
5
23
17
6
33
Забитые 23
Пропущеные 17
Разница 6
Результаты последних матчей: В В П В Н
6
МариупольМариупольМар
18
5
7
6
17
26
-9
22
Забитые 17
Пропущеные 26
Разница -9
Результаты последних матчей: В Н Н П Н
7
КолосКолосКол
18
6
2
10
18
31
-13
20
Забитые 18
Пропущеные 31
Разница -13
Результаты последних матчей: П В П В П
8
Днепр-1Днепр-1Дне
18
5
3
10
18
28
-10
18
Забитые 18
Пропущеные 28
Разница -10
Результаты последних матчей: П П В В Н
9
ОлимпикОлимпикОли
18
5
3
10
16
32
-16
18
Забитые 16
Пропущеные 32
Разница -16
Результаты последних матчей: П П П В Н
10
ЛьвовЛьвовЛьв
18
4
3
11
14
32
-18
15
Забитые 14
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Результаты последних матчей: В Н П П В
11
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12
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Забитые 12
Пропущеные 33
Разница -21
Результаты последних матчей: В П В П П
12
КарпатыКарпатыКар
18
2
5
11
15
33
-18
11
Забитые 15
Пропущеные 33
Разница -18
Результаты последних матчей: П П П П Н

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чемпионат Украины Динамо Киев Заря Луганск Назарий Русин

Источник: Сегодня|Спорт

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