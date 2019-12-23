"А ведь мог стать вторым Яремчуком": "Динамо" вернуло Русина официально – соцсети сочувствуют игроку

Столичный клуб ослабил своего конкурента в борьбе за путевку в ЛЧ, забрав у "Зари" забивного форварда

Назарий Русин / Фото: Официальный сайт ФК "Динамо"

Нападающий Назарий Русин официально возвращается в "Динамо" из аренды в "Заре". Об этом в понедельник, 23 декабря, заявил столичный клуб. Киевляне воспользовались опцией досрочного возвращения 21-летнего футболиста в связи с возможной дисквалификацией Артема Беседина из-за допинга.

Читайте также: "Интеру" рекомендуют купить лидера "Динамо": главный тренер обдумывает предложение

Как заявили в "Динамо", Назарий Русин, к которому из-за игнора со стороны Александра Хацкевича прикрепился ярлык "изгой", проведет зимние сборы с первой командой киевлян. Отметим, что стартовую половину сезона, защищая цветы "Зари", Русин отыграл довольно результативно – забил 7 голов и сделал 4 ассиста в 17 матчах.

Смотрите, как забивает Русин

Реклама

Отметим, что болельщики "Динамо" на официальной странице клуба в соцсетях неоднозначно отнеслись к возвращению Русина в столичную команду. Большинство фанатов сочувствуют Назарию. Вот некоторые из отзывов:

Его камбэк – плюс для "Динамо"

Скамейка ждет

Главное, чтобы не снимал с себя ничего и ничего за это не получал.

Зря... А ведь мог бы повторить путь Яремчука

Читайте также: Была же команда: "Динамо" – на 11-м месте среди всех команд в историческом рейтинге Лиги чемпионов

Добавим, что возвращая из аренды Назария Русина, "Динамо" существенно ослабляет кадровый потенциал "Зари" – своего главного соперника в борьбе за второе место в чемпионате Украины и пропуск в квалификацию Лиги чемпионов.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама