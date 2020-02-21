"Адаптировали стратегию, но не теряли своей ДНК": тренер "Шахтера" – о матче с "Бенфикой"

Главный тренер донецкого "Шахтера" Луиш Каштру прокомментировал победу "горняков" над "Бенфикой" - 2:1 – в первом матче 1/16 финала Лиги Европы. Победный гол на счету полузащитника донецкой команды Виктора Коваленко. Это был первый официальный поединок украинской команды в 2020 году.

"После долгой зимней паузы ты не знаешь, чего ожидать от команды, – заметил Каштру. – Вроде бы стратегию ты отработал, товарищеские матчи провел, но… Не стоит забывать, что "Бенфика" в игровом тонусе в своем чемпионате. У них были матчи с "Порту", с "Брагой", у нас – контрольные поединки. Тем не менее игра сегодня была достаточно сбалансированной. Мы очень хорошо провели матч, доминировали на поле, держали мяч, и не просто ради владения, а с тем чтобы постоянно проходить в правильные зоны и создавать опасные моменты. С другой стороны, была сильная "Бенфика". Это команды уровня Лиги чемпионов. Также не стоит забывать, что забитый нами мяч был аннулирован. VAR не очень любит нас: такая же история была с "Аталантой", где наш гол не был засчитан. Снова было несколько непонятных моментов, но ничего страшного, в любом случае с этим нужно жить. Сегодня – 3:0 для VAR".

Луиш Каштру и Бруну Лаге / Фото: Reuters

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"Надеюсь, после матча в Лиссабоне мы продолжим выступать в еврокубках. Мы уже играли на выезде с загребским "Динамо", с "Манчестер Сити" и "Аталантой". У нас были сложные соперники в этом году, и сейчас предстоит встретиться с "Бенфикой". Я уже не раз говорил, что это очень сильная команда уровня Лиги чемпионов. Для нас главное – продолжить игру, показанную здесь, в ответном поединке и пройти дальше. Сегодня мы адаптировали под матч определенную тактику и стратегию, но не теряли своей ДНК. Теперь же нас ждет сложнейший ответный поединок в Португалии. Мы должны быть так же сильны, показывать качественный футбол, не уходя от того, кем мы являемся".

Смотрите обзор матча "Шахтер" – "Бенфика" – 2:1

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