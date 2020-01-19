Африканский легионер "Мариуполя" окунулся на Крещение: смотрите фото

Игроки ФК "Мариуполь" / Фото: Официальный сайт ФК "Мариуполь"

В воскресенье, 19 января, после тренировки футболисты ФК "Мариуполь" поучаствовали в традиционном крещенском купании. На побережье турецкой Анталии было солнечно, температура около 10 градусов тепла, так что рубить прорубь не пришлось.

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В купель окунулась практически половина команды, даже африканский легионер мариупольцев Джойским Дава поддержал январское купание. "Это неплохая идея" – ответил камерунский защитник на вопрос, что он думает об этой традиции.

Персоналу и врачу ФК "Мариуполь" также не удалось выйти сухими из воды.

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Напомним, что после 18 туров чемпионата Украины "Мариуполь" занимает в турнирной таблице шестое место. В активе команды Александра Бабича – 5 побед, 6 ничьих, 7 поражений и 22 набранных очка.

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