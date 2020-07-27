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Агент: "Луческу – главный тренер "Динамо". Он хотел показать, что не держится за кресло"

27 июля, 19:43

Александр Трикиша Александр Трикиша

Представитель Мирчи Луческу опроверг его отставку с поста наставника "Динамо"

Агент румынского тренера киевского Динамо Мирчи Луческу Аркадий Запорожану прокомментировал информацию о том, что Луческу разорвал контракт с "Динамо" из-за давления со стороны ультрас. Заявление Луческу опубликовало румынское издание gsp.ro.

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"Это была личная переписка между ним и Игорем Михайловичем Суркисом. Этот разговор был еще в субботу. Будем выяснять, как это попало в прессу. Если кто-то захочет увидеть, то я все могу показать. У нас завтра в 9:30 самолет на Киев. Луческу – главный тренер "Динамо".

"Этим письмом он хотел показать, что он не держится за кресло тренера. Он хотел показать, что не ради денег пришел. Если его приход может помешать "Динамо", то он спокойно уйдет. Имидж клуба намного дороже", – сказал Запорожану в интервью РИА Новости.

Как мы писали ранее, в самом клубе не подтвердили отставку Луческу. Президент и вице-президент клуба не стали говорить на эту тему и попросили подождать.

Ранее мы писали, что ультрас "Динамо" готовят акции протеста против назначения Луческу. Фанаты призывают работников клуба написать заявления об увольнении.

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Смотрите, как "Динамо" завершило сезон поражением от "Колоса":

Все подробности в спецтеме Луческу и "Динамо"

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чемпионат Украины Динамо Киев Мирча Луческу

Источник: Сегодня|Спорт

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