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"Александрия" – "Динамо": где смотреть матч чемпионата Украины

7 марта, 14:48

Александр Трикиша

Список трансляций матча 22-го тура чемпионата Украины

В субботу киевское "Динамо" заверил первый этап чемпионата Украины выездным поединком против "Александрии". Матч 22-го тура Премьер-лиги пройдет в Александрии на стадионе "Ника" и начнется в 17:00. В прямом эфире поединок покажут на ТВ и в интернете. "Александрия" – "Динамо" онлайн трансляция уже доступна на нашем сайте.

Где смотреть матч "Александрия" – "Динамо":

Футбол 2, live
Oll.tv (в подписке)
Футбол 1, воскресенье, 03:55 (повтор)
Футбол 2, воскресенье, 09:40 (повтор)
Футбол 1, понедельник, 18:15 (повтор)

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В поединке против "Александрии" Алексей Михайличенко не сможет рассчитывать сразу на двух фланговых игроков – Карлос Де Пена травмировался, а Виктор Цыганков не поехал с командой по неизвестной причине. Зато вернулся в строй отбывший дисквалификацию Виталий Буяльский.

В первом круге Динамо в Киеве обыграло "Александрию" со счетом 1:0 – единственный гол в матче забил Виталий Миколенко. Интересно, что 11 марта команды снова встретятся между собой, но уже в рамках четвертьфинала Кубка Украины.

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Букмекеры считают "Динамо" фаворитом матча: коэффициент на победу команды Алексея Михайличенко – 1.65, на ничью – 3.90, на победу "Александрии" – 4.25.

Смотрите, как "Александрия" начала 2020 год с поражения от "Колоса":

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Источник: Сегодня|Спорт

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