"Александрия" – "Динамо": онлайн-трансляция матча

В 30-м туре чемпионата Украины по футболу состоится матч "Александрии" и "Динамо". У команд совершенно разный уровень мотивации – хозяева уже не решают турнирных задач, а гости ведут отчаянную борьбу за второе место и путевку в Лигу чемпионов. Стартовый свисток арбитра Виталия Романова прозвучит в 19:30, а мы проводим текстовый онлайн матча "Александрия" – "Динамо".

"Александрия" – "Динамо"

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Этот поединок имеет огромное значение в гонке за "серебро". На данный момент "Динамо" занимает четвертое место, однако имеет игру в запасе в сравнении с "Зарей", а от "Десны" отстает по дополнительным показателям. Любая потеря очков киевлянами может лишить их Лиги чемпионов – в оставшихся играх нужно побеждать. В свою очередь "Александрия" при любых раскладах останется на пятом месте.

Прогноз букмекеров

Киевляне – большие фавориты встречи. Коэффициент на победу "Динамо" составляет 1.53, тогда как ставку на победу "Александрии" можно сделать с котировкой 5.20, а на ничью – 4.80.

Вероятность результата матча аналитиками подсчитана следующая: победа "Александрии" 18 процентов, ничья 20 процентов, победа "Динамо" 62 процента.

Что касается количества голов в сегодняшней игре, то букмекеры прогнозируют их большое количество. С вероятностью в 65 процентов сегодня будет забито три гола или больше. Котировка на "больше 2,5 голов" – 1.44, а на "меньше 2,5 голов" – 2.70.

Прогноз футбольного комментатора

Кирилл Круторогов:

Команда Владимира Шарана на медали не претендует, но и отбывать номер до конца сезона не собирается. Тем более, существует давление на тренера, слухи пророчат ему отставку, а поединок с "Динамо" – это возможность показать свою состоятельность. Тем более, вопрос реванша за разгромное поражение 1:5 в июне никто не отменял.

Нет сомнений, что хозяева будут иметь запредельный настрой отобрать очки у столичных гостей. Тем более, киевляне утомлены долгим матчем за кубок Украины, нервами от серии пенальти, плюс, возможно, имеют некоторую эйфорию от завоевания трофея. Ожидаем от Алексея Михайличенко вынужденную ротацию. Хотя игра команды в целом все еще хромает.

Здесь все очень просто, думаю, "Александрия" не проиграет. Для этого есть все предпосылки.

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Где смотреть трансляцию

Матч в прямом эфире будет транслировать канал "Футбол 1", также смотреть игру "Александрия" – "Динамо" можно на сервисе oll.tv. Повтор матча будет доступен на канале "Футбол 2" ночью – начало в 04:10, а также утром в понедельник в 08:00 на канале "Футбол 1", и в 15:40 на канале "Футбол 2".

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