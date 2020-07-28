"Александрия" наконец определилась с главным тренером на следующий сезон

Вчера окончательно решился вопрос с наставником "Александрии" – пятой команды по итогам минувшего чемпионата Украины. 48-летний Владимир Шаран, который работает в клубе с 2013 года, и дальше будет тренировать коллектив из Кировоградской области. Хотя ранее писали, что Шарана в "Александрии" может заменить Висенте Гомес – бывший тренер киевского "Динамо" и "Олимпика".

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О то, что Шаран остается в "Александрии", сам специалист рассказал в эфире новостей телеканала "Футбол 1":

"Команда собирается 5 августа и будет готовиться в Александрии. Ведем переговоры о спаррингах. Я поговорил с президентом – работаем дальше и надеемся на улучшение результатов".

Некоторые предрекали уход Владимира из клуба, поскольку команда не смогла подняться выше пятого места и пробиться в еврокубки. Тем более, недавно проиграла плей-офф "Мариуполю", восьмой команде УПЛ, за Лигу Европы, где "Александрия" выступала в сезоне 2019/2020. Однако боссы клуба решили довериться испытанному человеку.

Ранее мы сообщали, что из-за коронавируса Шаран – против скорого возобновления чемпионата Украины.

Смотрите, как "Александрия" проиграла "Мариуполю" в плей-офф за место в Лиге Европы

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