"Александрия" с незабитым пенальти обыграла "Зарю" в чемпионате Украины

В битве претендентов на серебряные медали "Александрия" обыграла луганскую "Зарю" в 15-м туре чемпионата Украины. В середине первого тайма хозяева поля имели отличный шанс выйти вперед, но Дмитрий Гречишкин не реализовал пенальти. Тем не менее, после перерыва Евгений Банада открыл счет в матче, который в итоге продержался до финального свистка.
"Александрия" – "Заря" – 1:0
Гол: Банада (59)
"Александрия": Билык, Пашаев, Бухал (Шендрик, 72), Мирошниченко, Дубра, Третьяков (Задерака, 46), Лучкевич, Гречишкин, Ковалец, Банада, Безбородько (Запорожан, 67).
"Заря": Шевченко, Иванисеня, Тымчик (Хомченовский, 64), Абу-Ханна, Громов, Чеберко, Леднев, Кочергин (Лунев, 78), Кабаев (Русин, 64), Юрченко, Михайличенко.
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Предупреждения: Михайличенко (22), Банада (37), Бухал (51), Задерака (84), Абу-Ханна (90).
Напомним, что в стартовом туре "Шахтер" разгромил "Львов", а Жуниор Мораес оформил хет-трик. Ранее мы писали, что Жуниор Мораес быстрее всех забил 90 голов в чемпионате Украины. Нападающий сборной Украины побил достижение Евгения Селезнева.
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