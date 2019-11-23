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Новости Чемпионата Украины по футболу 2019/20

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"Александрия" с незабитым пенальти обыграла "Зарю" в чемпионате Украины

23 ноября, 16:07

Единственный гол в матче забил Евгений Банада

/ Фото: Twitter

В битве претендентов на серебряные медали "Александрия" обыграла луганскую "Зарю" в 15-м туре чемпионата Украины. В середине первого тайма хозяева поля имели отличный шанс выйти вперед, но Дмитрий Гречишкин не реализовал пенальти. Тем не менее, после перерыва Евгений Банада открыл счет в матче, который в итоге продержался до финального свистка.

"Александрия" – "Заря" – 1:0
Гол: Банада (59)

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"Александрия": Билык, Пашаев, Бухал (Шендрик, 72), Мирошниченко, Дубра, Третьяков (Задерака, 46), Лучкевич, Гречишкин, Ковалец, Банада, Безбородько (Запорожан, 67).

"Заря": Шевченко, Иванисеня, Тымчик (Хомченовский, 64), Абу-Ханна, Громов, Чеберко, Леднев, Кочергин (Лунев, 78), Кабаев (Русин, 64), Юрченко, Михайличенко.

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Предупреждения: Михайличенко (22), Банада (37), Бухал (51), Задерака (84), Абу-Ханна (90).

Первый этап
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Позиция
Команда
И
В
Н
П
Заб.
Пр.
Разн.
О
Результаты последних матчей
1
Шахтер Шахтер Шах
15
14
1
0
44
7
37
43
Забитые 44
Пропущеные 7
Разница 37
Результаты последних матчей: В В В Н В
2
ЗаряЗаряЗар
15
8
4
3
29
13
16
28
Забитые 29
Пропущеные 13
Разница 16
Результаты последних матчей: П В В В В
3
ДеснаДеснаДес
14
8
3
3
21
8
13
27
Забитые 21
Пропущеные 8
Разница 13
Результаты последних матчей: Н В В П В
4
ДинамоДинамоДин
14
8
3
3
28
9
19
27
Забитые 28
Пропущеные 9
Разница 19
Результаты последних матчей: П В Н В В
5
АлександрияАлександрияАле
15
8
3
4
18
14
4
27
Забитые 18
Пропущеные 14
Разница 4
Результаты последних матчей: В Н В Н П
6
МариупольМариупольМар
14
4
5
5
14
21
-7
17
Забитые 14
Пропущеные 21
Разница -7
Результаты последних матчей: Н П В В Н
7
Днепр-1Днепр-1Дне
15
4
3
8
15
22
-7
15
Забитые 15
Пропущеные 22
Разница -7
Результаты последних матчей: В Н П П П
8
ОлимпикОлимпикОли
14
4
3
7
12
23
-11
15
Забитые 12
Пропущеные 23
Разница -11
Результаты последних матчей: Н В В В П
9
КолосКолосКол
14
4
2
8
10
27
-17
14
Забитые 10
Пропущеные 27
Разница -17
Результаты последних матчей: П П П П П
10
КарпатыКарпатыКар
14
2
5
7
11
21
-10
11
Забитые 11
Пропущеные 21
Разница -10
Результаты последних матчей: Н П Н Н П
11
ЛьвовЛьвовЛьв
15
3
2
10
11
28
-17
11
Забитые 11
Пропущеные 28
Разница -17
Результаты последних матчей: П В П П Н
12
ВорсклаВорсклаВор
15
2
2
11
9
29
-20
8
Забитые 9
Пропущеные 29
Разница -20
Результаты последних матчей: П П П П П

Напомним, что в стартовом туре "Шахтер" разгромил "Львов", а Жуниор Мораес оформил хет-трик. Ранее мы писали, что Жуниор Мораес быстрее всех забил 90 голов в чемпионате Украины. Нападающий сборной Украины побил достижение Евгения Селезнева.

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чемпионат Украины Заря Луганск ФК Александрия

Источник: Сегодня|Спорт

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