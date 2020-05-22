"Александрия" – "Ворскла": онлайн-трансляция матча команд Премьер-лиги без зрителей

Сегодня в Украине пройдут первые футбольные матчи после более чем двухмесячного перерыва. На стадионе "Ника" без зрителей на трибунах состоится товарищеский матч между командами высшего дивизиона украинского чемпионата – "Александрия" принимает "Ворсклу". По итогам первого этапа Премьер-лиги команды оказались в разных группах: "Александрия" в верхней "шестерке" ведет борьбу за еврокубки, а "Ворскла" – в нижней за выживание. Поединок начнется в 14:00.

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Отметим, что параллельно в Киеве на стадионе им. Валерия Лобановского проходит товарищеский матч "Динамо" – "Рух": киевляне готовятся к рестарту сезона матчем против лидера Первой лиги (начало – в 14:00). Также сегодня должен пройти матч "Минай" – "Львов", начало поединка на "Минай-Арене" – в 15:00.

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Обновление! К сожалению, трансляция матча так и не началась. Об отмене за несколько минут до запланированного времени начала матча объявили соцсети "Ворсклы".

Ранее стало известно, что возобновление чемпионата Украины перенесли на неделю вперед. Изначально футбол должен был вернуться 30 мая, но теперь планируют возобновить Премьер-лигу 6 июня.

В тренде Спорт возвращается! Даты рестарта турниров и чемпионатов

Турнирная таблица чемпионата Украины:

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В последнем поединке до наступления жесткого карантина "Александрия" на своем поле обыграла "Колос" в результативном матче – 4:2. Смотрите все голы того поединка:

Все подробности в спецтеме Футбол вернулся!

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