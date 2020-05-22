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Новости Чемпионата Украины по футболу 2019/20

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"Александрия" – "Ворскла": онлайн-трансляция матча команд Премьер-лиги без зрителей

22 мая, 13:57

Алексей Андрейцев

Товарищеский поединок проходит на стадионе "Александрия" при пустых трибунах

Сегодня в Украине пройдут первые футбольные матчи после более чем двухмесячного перерыва. На стадионе "Ника" без зрителей на трибунах состоится товарищеский матч между командами высшего дивизиона украинского чемпионата – "Александрия" принимает "Ворсклу". По итогам первого этапа Премьер-лиги команды оказались в разных группах: "Александрия" в верхней "шестерке" ведет борьбу за еврокубки, а "Ворскла" – в нижней за выживание. Поединок начнется в 14:00.

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Отметим, что параллельно в Киеве на стадионе им. Валерия Лобановского проходит товарищеский матч "Динамо" – "Рух": киевляне готовятся к рестарту сезона матчем против лидера Первой лиги (начало – в 14:00). Также сегодня должен пройти матч "Минай" – "Львов", начало поединка на "Минай-Арене" – в 15:00.

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Обновление! К сожалению, трансляция матча так и не началась. Об отмене за несколько минут до запланированного времени начала матча объявили соцсети "Ворсклы".

Ранее стало известно, что возобновление чемпионата Украины перенесли на неделю вперед. Изначально футбол должен был вернуться 30 мая, но теперь планируют возобновить Премьер-лигу 6 июня.

В тренде
Спорт возвращается! Даты рестарта турниров и чемпионатов

Турнирная таблица чемпионата Украины:

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Второй этап
Больше
Позиция
Команда
И
В
Н
П
Заб.
Пр.
Разн.
О
Результаты последних матчей
1
Шахтер Шахтер Шах
23
19
2
2
59
15
44
59
Забитые 59
Пропущеные 15
Разница 44
Результаты последних матчей: П В В П В
2
ЗаряЗаряЗар
23
14
4
5
40
18
22
46
Забитые 40
Пропущеные 18
Разница 22
Результаты последних матчей: В П В В В
3
ДинамоДинамоДин
23
14
4
5
45
18
27
46
Забитые 45
Пропущеные 18
Разница 27
Результаты последних матчей: Н В В П В
4
ДеснаДеснаДес
23
13
4
6
37
16
21
43
Забитые 37
Пропущеные 16
Разница 21
Результаты последних матчей: Н В В В П
5
АлександрияАлександрияАле
23
12
4
7
34
25
9
40
Забитые 34
Пропущеные 25
Разница 9
Результаты последних матчей: В П В Н П
6
КолосКолосКол
23
8
2
13
27
43
-16
26
Забитые 27
Пропущеные 43
Разница -16
Результаты последних матчей: П П П В В
7
Днепр-1Днепр-1Дне
23
8
4
11
28
34
-6
28
Забитые 28
Пропущеные 34
Разница -6
Результаты последних матчей: В В П В Н
8
МариупольМариупольМар
23
6
7
10
21
37
-16
25
Забитые 21
Пропущеные 37
Разница -16
Результаты последних матчей: П П В П П
9
ЛьвовЛьвовЛьв
23
5
6
12
17
36
-19
21
Забитые 17
Пропущеные 36
Разница -19
Результаты последних матчей: Н Н П Н В
10
ВорсклаВорсклаВор
23
6
3
14
16
39
-23
21
Забитые 16
Пропущеные 39
Разница -23
Результаты последних матчей: Н В П В П
11
ОлимпикОлимпикОли
23
5
4
14
18
38
-20
19
Забитые 18
Пропущеные 38
Разница -20
Результаты последних матчей: Н П П П П
12
КарпатыКарпатыКар
23
2
8
13
18
41
-23
14
Забитые 18
Пропущеные 41
Разница -23
Результаты последних матчей: Н Н П П Н

В последнем поединке до наступления жесткого карантина "Александрия" на своем поле обыграла "Колос" в результативном матче – 4:2. Смотрите все голы того поединка:

Все подробности в спецтеме Футбол вернулся!

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трансляция товарищеский матч чемпионат Украины Ворскла Полтава ФК Александрия

Источник: Сегодня|Спорт

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