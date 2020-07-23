Алиев жестко высказался о назначении Луческу тренером "Динамо"

Продолжают бурлить эмоции вокруг прихода Мирчи Луческу на пост главного тренера киевского "Динамо". Известно, что контракт с Луческу подписан на два года с возможностью пролонгации.

Реклама

В среде бывших и нынешних динамовцев многие с неодобрением отнеслись к такому ходу боссов клуба. Уже известно, что ультрас "Динамо" готовят акции протеста против назначения Луческу. Также их поддержал и бывший полузащитник "бело-голубых" и сборной Украины Александр Алиев, о чем рассказал сайту 1927.kiev.ua:

"Пускай болельщики "Динамо" зададутся вопросом, насколько президент клуба насмехается над ними и плюет на них. Мирча Луческу проработал 12 лет в "Шахтере". У нас, в те времена, были такие баталии... Что он говорил на клуб: как команда играет, на футболистов... В общем, что попало. И президент сейчас насмехается над заядлыми болельщиками "Динамо" таким назначением. Не понимаю, как он будет смотреть им в глаза.



Эта новость всех ошарашила. Лично я против "Мистера" ничего не имею. Пускай он работает и достигает позитивных результатов с командой. Но я прекрасно помню все его отзывы о "Динамо", когда я еще играл за киевлян. Видимо, Игорь Суркис все это забыл.



Мне не интересно, что сейчас будет говорить Мирча Луческу, но это назначение – большой-большой плевок в заядлых болельщиков киевского "Динамо". Кто виноват, пускай в этом разберется один человек".

Читайте также о том, что думает Николай Павлов о назначении Луческу.

Смотрите сюжет об избиении Алиевым собственной жены:

Реклама

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама