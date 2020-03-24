Андрей Пятов успокаивает болельщиков: "Обязательно увидимся на футболе"

Капитан донецкого "Шахтера" Андрей Пятов рассказал, как проводит карантин, что думает о коронавирусе и поделился своими мыслями о возобновлении чемпионата Украины и тренировках дома. Ранее другой футболист команды Евгений Коноплянка показал свои занятия на карантине.
- Андрей, как проводишь карантин? Чем занимаешься?
- Нахожусь дома в кругу семьи, детей. Поддерживаю форму: нам тренеры присылают программы. Занимаюсь с фитнес-резинками, петлями TRX, на велосипеде катаюсь. Старшая дочка и жена составляют мне компанию.
- Что думаешь по поводу пандемии коронавируса?
- Ситуация, в которую мало кто мог поверить. Но когда уже вирус добрался до Украины, ощутили всю серьезность. Общаюсь с Русланом Малиновским, с тренерами сборной, которые находятся в Италии, в эпицентре этой стихии. Понимаю, что действительно все очень сложно.
- Как защищается твоя семья?
- Стерильность, чистота, минимальные контакты с людьми. Думаю, карантин и самоизоляция сработают. Мы сможем так победить эпидемию.
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- Как скажется остановка чемпионата, еврокубков на уровне украинского и европейского футбола?
- Тяжело судить, поскольку нет точной даты возобновления соревнований. Конечно, это скажется на всем футболе. Очень хочется доиграть чемпионат и вернуться в прежний режим.
- Четверо детей дома. Как справляешься?
- Нам не привыкать! Держимся бодро. Детей с женой развлекаем как можем. Мы давно мечтали побыть вместе всей семьей, поэтому рады такой возможности. В карантине тоже есть позитив.
- Что бы хотел сказать болельщикам в такое непростое время?
- Все мы переживаем, но рано или поздно это закончится. Берегите себя и близких, не болейте. И обязательно увидимся на футболе!
Смотрите, как "Шахтер" обыгрывал "Вольфсбург" в Лиге Европы:
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