Андрей Шевченко побывал в расположении "Шахтера": разговоры с Каштру, тет-а-тет с Марлосом и Бутко

Вслед за "Динамо" главный тренер сборной Украины нагрянул и на тренировку дончан

Луиш Каштру и Андрей Шевченко / Фото: Официальный сайт ФК "Шахтер"

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко приступил к выбору исполнителей для Евро-2020 и начал просматривать футболистов грандов УПЛ. Вчера вечером Шевченко со своими ассистентами побывал на тренировке "Динамо", а сегодня навестил "Шахтер". Благо, что для своих зимних сборов и дончане, и киевляне выбрали турецкий Белек и готовятся по соседству.

На тренировке "горняков" Шевченко встретил сборников, в том числе и Богдана Бутко, которого изначально не было в списке тех, кто отправлялся с командой на второй сбор. Затем тренер "сине-желтых" долго обговаривал с главным тренером "Шахтера" Луишем Каштру и генеральным директором клуба Сергеем Палкиным подготовку игроков к возобновлению сезона.

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Что-то активно обсуждал Андрей Николаевич с Марлосом, а затем переместился к группе в составе Тараса Степаненко, Евгения Коноплянки и Сергея Кривцова.

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Судя по всему, завтра Шевченко будет присутствовать сразу двух контрольных матча "Шахтера" – в 10:30 стартует спарринг с "Македонией ГП", а в 16:00 – с датским "Сеннерйюском".

Всего в Белеке команда проведет четыре поединка. Ранее "Шахтер" объявил список спарринг-партнеров на втором сборе в Турции:

5 февраля, 10:30. "Македония ГП" (5-е место чемпионата Северной Македонии)

5 февраля, 16:00. "Сендерйюске" (11-е место чемпионата Дании)

8 февраля, 16:00. "Олимпия" (лидер чемпионата Словении)

9 февраля, 09:00. "Вентспилс" (3-е место чемпионата Латвии)

Напомним, что на первом сборе в Турции "Шахтер" обыграл "Лех" и "Словацко", сыграл вничью с "Войводиной" и уступил "Пролетеру". Кстати, "Шахтер" – первый после "Ливерпуля" в рейтинг отрыва лидеров ТОП-10 лиг Европы. Только у команды Юргена Клоппа запас перед преследователями в чемпионате больше, чем у "горняков".

Смотрите, как на первом сборе "Шахтер" переиграл "Словацко" – 1:0

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