"Анжелика Варум" для Виталия Миколенко: кому отдал свое сердце самый дорогой защитник "Динамо"

Девушка Виталия Миколенко - Виктория Ассорова / Фото: Instagram

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20-летний защитник сборной Украины Виталий Миколенко принимает поздравления. Накануне он принес победу "Динамо" в игре с "Александрией", забив свой дебютный мяч в украинской Премьер-лиге. Чтобы открыть счет личным голам в чемпионате Украины, Миколенко понадобилось провести в высшем дивизионе страны 37 поединков.

"Был хороший момент, нужно было забивать головой. Карлос де Пена хорошо подал. У него топ-подача", – прокомментировал свой дебютный гол в УПЛ Виталий Миколенко

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Кто же вдохновляет на футбольные свершения самого дорогостоящего защитника киевского "Динамо", которого Transfermarkt оценивает в 6 миллионов евро?

19-летняя Виктория Ассорова несколько лет назад окончила школу в Симферополе, а своим родным городом называет Минеральные Воды в Ставропольском крае. Своих подписчиков и, вероятно, самого Виталия Миколенко Виктория поражает, прежде всего, естественностью – никакого силикона, и обворожительная улыбка! А еще она невероятно похожа на певицу Анжелику Варум.

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Отметим, что до матча с "Александрией" Виталий Миколенко забивал за "Динамо" в Лиге Европы. В прошлом году защитник поразил ворота "Ренна", как и в поединке с "Александрией", отличившись ударом головой.

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