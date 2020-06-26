"Арбитры неэффективно используют систему VAR": вице-президент УАФ – о судейских ошибках в Украине

Протасов отметил, что досадные ошибки есть не только в матчах УПЛ, но и в Первой лиге

Первый вице-президент Украинской ассоциации футбола Олег Протасов оценил работу наших судей в Премьер-лиге и Первой лиге чемпионата. Ранее мы сообщали, что тренер "Колоса" разнес в пух и прах судейство в скандальном матче с "Динамо".

"К футбольному арбитражу всегда были претензии – так сложилось исторически. Конечно, мы все хотим, чтобы количество ошибок арбитров была минимальным, в идеале – чтобы их не было вообще. Именно для этого УАФ внедрила систему VAR в матчах чемпионата и Кубка Украины. Пока система используется только на ключевых матчах, но УАФ работает над тем, чтобы с сезона-2021/2022 VAR был задействован на всех матчах УПЛ. В то же время в отдельных случаях арбитры неэффективно используют систему VAR, что приводит к неудовлетворенности качеством арбитража", – дает слова Протасова сайт УАФ.

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/ Фото: Официальный сайт ФК "Колос" Ковалевка

Также вице-президент УАФ отметил, что вызывает беспокойство регулярное упоминание отдельных арбитров в контексте некачественного арбитража матчей чемпионата: "Яркий пример – Николай Балакин, который недавно вновь допустил грубые ошибки после длительного отстранения за подобные действия".

"К сожалению, непонятные, досадные судейские ошибки есть не только в матчах УПЛ, но и в матчах только возобновленной Первой лиги, – добавил Протасов. – В первом же туре после возобновления встреч в Первой лиге мы имеем большие претензии одной из команд к качеству арбитража. В частности, это касается работы Ярослава Козыка в матче "Черноморец" – "Волынь". Напомню, этот опытный арбитр уже был ранее отстранен от арбитража в матчах УПЛ за грубые ошибки. Но, похоже, выводы сделаны не были".

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Мы также рассказывали просудейский скандал в чемпионате Украины – рефери матча "Львов" – "Днепр-1" отстранили от арбитража.

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