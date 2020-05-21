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Новости Чемпионата Украины по футболу 2019/20

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"Арсенал" хочет купить бывшего игрока "Динамо", из-за чего откажется от защитника "Шахтера"

21 мая, 12:22

Андрей Фоменко

Домагой Вида готов переехать из Турции в Англию, а Матвиенко останется "горняком"

Несмотря на затишье в большинстве европейских футбольных чемпионатах, клубы продолжают вести трансферные дела. Лондонский "Арсенал" озаботился усилением защиты и рассматривает несколько кандидатов, в том числе и имеющих отношение к Украине. Также клуб английской Премьер-лиги открыл тренировочный лагерь – "канониры" начали занятия первыми в АПЛ.

Английский гранд готов приобрести у турецкого "Бешикташа" хорватского защитника Домагоя Виду, который в 2013-17 гг. выступал за киевское "Динамо". Издание mynet.com пишет, что "Арсенал" купит серебряного призера чемпионата мира 2018 года, если команда из Стамбула запросит за него не более 10 миллионов евро. Популярный сайт Transfermarkt оценивает Виду в 6,5 "лимона", а наивысшей его цена была после "мундиаля"-2018 – 12 миллионов. Контракт Домагоя с "Бешикташем" истекает летом 2022 года.

Напомним, ранее "Арсенал" активно интересовался игроком сборной Украины Николаем Матвиенко. Читайте о том, что защитник "Шахтера", которого хотел "Арсенал", совершил чудо на тренировке. Так что, если лондонцы провернут трансфер Виды, то вариант с "горняком" у них, судя по всему, отпадет.

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Смотрите, как Домагой Вида забивал за киевское "Динамо" несколько лет назад

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