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Артем Кравец пошел на финансовые потери ради возвращения в "Динамо"

20 августа, 21:45

Александр Трикиша Александр Трикиша

Украинский нападающий надеется вернуть золотые медали в Киев

Нападающий Артем Кравец поделился своими эмоциями после возвращения в киевское "Динамо". Напомним, сегодня украинский форвард подписал с родным клубом двухлетний контракт.

"Конечно, я очень рад. Узнал буквально несколько дней назад об интересе со стороны моего родного клуба. В первую очередь я возвращаюсь помочь родному клубу вернуть те заслуги и достижения, которые были, когда я еще играл за эту команду. Для меня самое важное, чтобы "Динамо" Киев стало чемпионом Украины, попало в групповой раунд Лиги чемпионов, добилось успехов и побед. Мои индивидуальные заслуги уходят на второй план", – сказал Артем официальному сайту "Динамо".

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Артем Кравец

Артем Кравец / Фото: Официальный сайт ФК "Динамо"

Также Кравец прокомментировал приход в команду тренера Мирчу Луческу, против которого он много лет играл, когда румын возглавлял донецкий "Шахтер".

"Не ожидал, что тренер против которого мне приходилось играть, возглавит команду. В итоге после назначения по отзывам ребят, мне кажется, что он может дать много хорошего киевскому "Динамо". Мне кажется, что в футбольном плане игроки и клуб "Динамо" должны от этого сотрудничества только выиграть. Надеюсь, Мирча Луческу вернет чемпионство киевскому "Динамо".

С Мистером у меня не было разговора. Но я задал вопрос, заинтересован ли он в моем переходе. На всех уровнях сказали, что заинтересован", – добавил футболист.

Артем Кравец
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Артем Кравец / Фото: Официальный сайт ФК "Динамо"

При этом Кравец признался, что пошел на финансовые потери ради возвращения в родной клуб. Оказывается, у него еще был год контракта с турецким "Кайсериспором", но после предложения от киевлян он разорвал соглашение на условиях турецкой стороны.

"Начнем с того, что я не был свободным агентом, когда "Динамо" ко мне обратилось. У меня еще был год контракта. Поэтому, это просто была моя инициатива. Мы быстро обо всем договорились. В принципе, я практически не спорил с руководством турецкого клуба. Я согласился на их условия, чтобы побыстрее вернуться в "Динамо".

Да, я пошел на финансовые потери. Я ничего не скрываю, только не имею права называть цифры. Не думаю, что в этом мире все измеряется финансами. Я был рад, когда это все закончилось. Радость моей супруги – это для меня было намного важнее", – заключил игрок.

Всего в чемпионате Украины за "Динамо" Кравец провел 65 матчей (забил 26 мячей), в Кубке Украины 11 матчей (3 мяча), в Суперкубке Украины 1 матч и в еврокубках 28 матчей (4 мяча). Всего – 105 игр (33 мяча). Также он играл за "Штутгарт", "Гранаду", "Кайсериспор".

Смотрите, как Кравец забивал за сборную Украины:

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чемпионат Украины Динамо Киев Артем Кравец

Источник: Сегодня|Спорт

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