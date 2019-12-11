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Новости Чемпионата Украины по футболу 2019/20

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Аттракцион невиданной щедрости: клуб из УПЛ порадует болельщиков перед матчем чемпионата

11 декабря, 18:23

В клубе планируют собрать большое количество фанатов

"Мариуполь" - "Львов"

"Мариуполь" - "Львов" / Фото: официальный сайт УПЛ

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В рамках 18 тура чемпионата Украины, 18 декабря, состоится поединок ФК "Львов" – "Колос". Как отмечают на официальной сайте львовян, вход на стадион для болельщиков будет бесплатным. Ранее мы рассказывали, что в рамках 17-го тура украинской Премьер-лиги экс-участник Лиги Европы "Мариуполь" дома разошелся миром с аутсайдером "Львовом" 0:0.

"Уважаемые болельщики! Приглашаем вас на последний домашний матч "сине-золотых львов" в 2019 году. Вы были с нами на протяжении всего года и давали нам с трибун самое главное – свою поддержку. Мы же изо всех сил стараемся отблагодарить вас своей самоотдачей и игрой на поле. Вход на матч ПФК "Львов" – ФК "Колос" – свободный", – говорится в сообщении.

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Матч пройдет на стадионе "Украина" и начнется в 14.00. "Львов" располагается на 10-й строчке с 12 очками. "Колос" идет на шестом месте турнирной таблицы УПЛ с 20 очками в активе.

Напомним, накануне были названы претенденты на лучший гол-2019 в Украине. В шорт-лист номинантов попали дальний удар полузащитника "Динамо" Сергея Сидорчука в матче Кубка Украины с "Шахтером" (2:1), а также "золотой" гол Георгия Цитаишвили в финале победного для нас молодежного чемпионата мира против Южной Кореи (3:1) и шикарный гол дальним ударом в исполнении полузащитницы женской сборной Украины U-17 Надежды Иванченко.

Лучшие голы Украины в 2019 году. Instagram УАФ

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чемпионат Украины ФК Львов

Источник: Официальный сайт ФК "Львов"

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