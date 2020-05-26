Аутсайдер чемпионата Украины входит в ТОП-5 Европы по частоте смены тренеров

Возможно, в этом и кроется причина неудачных результатов львовского клуба

Львовские "Карпаты" вошли в ТОП-5 клубов, у которых за последние пять лет наиболее часто сменялись тренеры, составленный Международным институтом спортивных исследований CIES. В расчет брали период с января 2015 года по декабрь 2019-го и тренеров, которые провели на своем посту не менее 3-х матчей в чемпионате.

За это время "Карпаты" сменили 10 тренеров! Напомним, что только в текущем сезоне львовян успели потренировать Александр Чижевский и Роман Санжар. При этом, второй приходил в команду со скандалом. В среднем каждый тренер "Карпат" проработал у руля команды 14,7 матча.

В среднем же в клубах украинской Премьер-лиги тренеры сменяются 3,4 раза в пять лет. Это 23-й показатель в Европе.

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Ранее мы писали, что сегодня должны были определить дату возвращения футбольной Премьер-лиги Украины. Рестарт чемпионата может состояться и 30 мая, но вероятность такого развития событий крайне мала.

Отметим, что за девять туров до финиша сезона лидером чемпионата Украины является "Шахтер", который опережает "Зарю" и "Динамо" на 13 баллов. Ранее Йожеф Сабо заявил, что, по его мнению, "Динамо" не является фаворитом в борьбе за "серебро" с "Зарей", "Десной" и "Александрией".

Смотрите, как играют "Карпаты":

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