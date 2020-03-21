Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 27,8
30,09

Новости Чемпионата Украины по футболу 2019/20

Главная Матчи Таблица Видео Статистика Бомбардиры Судьи

"База клуба, как тюрьма, а Рига по сравнению с Александрией – Лас-Вегас": латвийский защитник в УПЛ

21 марта, 14:39

Елена Павлова

Вокруг футболиста на карантине - огороженная территория и несколько охранников

Защитник "Александрии" и сборной Латвии по футболу Каспарс Дубра рассказал, как проводит паузу в чемпионате Украины на базе команды, которая в нынешней ситуации больше напоминает тюрьму. Ранее мы сообщали, что стал известен крайний срок возобновления чемпионата Украины. Если до этой даты карантин в украинском футболе не завершится, судьба чемпионата будет решаться на Общем собрании участников Премьер-лиги.

"Футболисты уехали. В городе остались две или три семьи футболистов. Мне также разрешили покинуть клуб, но я принял решение остаться. Я живу на базе "Александрии" в комнате для игроков. Это однокомнатный номер для двух футболистов. Остался здесь один. Вокруг меня огороженная территория и несколько охранников. База клуба, как тюрьма – с играми и книгами", – сказал Дубра в интервью Delfi.lv.

Читайте также: "Александрия" одержала волевую победу над "Колосом" в чемпионате Украины

Также Дубра сравнил столицу Латвии и город, в котором живет в Украине: "Рига по сравнению с Александрией – это какой-то Лас-Вегас. Тут преимущественно живут агрономы, есть несколько фабрик и заводов. Здесь нет больших развлечений. Есть несколько кафе, но нет даже кинотеатра".

Напомним, что в чемпионате Украины на момент его остановки "Александрия" занимала пятое место.

Смотрите обзор матча УПЛ "Александрия" – "Колос"

Реклама

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

карантин чемпионат Украины премьер-лига ФК Александрия Каспарс Дубра

Источник: DELFI.LV

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Коронавирус против спорта в режиме онлайн: жертвы, переносы и выздоровления
Коронавирус против спорта в режиме онлайн: жертвы, переносы и выздоровленияФутбол
"Это не футбол": лидер "Динамо" прокомментировал решение о проведении матчей без зрителейЧУ по футболу
Из-за коронавируса чемпионат Украины могут остановить или отменить: заявление Премьер-лиги
Из-за коронавируса чемпионат Украины могут остановить или отменить: заявление Премьер-лигиЧУ по футболу
Поражение
Поражение "Шахтера" и ничья "Динамо": все результаты 23-го тура чемпионата УкраиныЧУ по футболу
Остаток сезона еврокубков могут провести по системе
Остаток сезона еврокубков могут провести по системе "Финала четырех"ЧУ по футболу
Из-за коронавируса
Из-за коронавируса "Динамо" теряет ЛЧ: чемпионат Украины могут закончить, утвердив нынешнюю таблицуЧУ по футболу

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...