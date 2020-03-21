"База клуба, как тюрьма, а Рига по сравнению с Александрией – Лас-Вегас": латвийский защитник в УПЛ

Вокруг футболиста на карантине - огороженная территория и несколько охранников

Защитник "Александрии" и сборной Латвии по футболу Каспарс Дубра рассказал, как проводит паузу в чемпионате Украины на базе команды, которая в нынешней ситуации больше напоминает тюрьму. Ранее мы сообщали, что стал известен крайний срок возобновления чемпионата Украины. Если до этой даты карантин в украинском футболе не завершится, судьба чемпионата будет решаться на Общем собрании участников Премьер-лиги.

"Футболисты уехали. В городе остались две или три семьи футболистов. Мне также разрешили покинуть клуб, но я принял решение остаться. Я живу на базе "Александрии" в комнате для игроков. Это однокомнатный номер для двух футболистов. Остался здесь один. Вокруг меня огороженная территория и несколько охранников. База клуба, как тюрьма – с играми и книгами", – сказал Дубра в интервью Delfi.lv.

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Также Дубра сравнил столицу Латвии и город, в котором живет в Украине: "Рига по сравнению с Александрией – это какой-то Лас-Вегас. Тут преимущественно живут агрономы, есть несколько фабрик и заводов. Здесь нет больших развлечений. Есть несколько кафе, но нет даже кинотеатра".

Напомним, что в чемпионате Украины на момент его остановки "Александрия" занимала пятое место.

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