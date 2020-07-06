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Новости Чемпионата Украины по футболу 2019/20

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Без нее – никак! Назначена бригада судей на финальный матч Кубка Украины

6 июля, 16:30

Андрей Фоменко Андрей Фоменко

Киевское "Динамо" и полтавская "Ворскла" сыграют в среду, 8 июля, в Харькове

Сегодня днем Украинская ассоциация футбола опубликовала состав судейской бригады, которая будет работать на финальном поединке Кубка Украины. Пройдет он, напомним, в ближайшую среду, 8 июля, в Харькове на стадионе "Металлист". За трофей поборются "Ворскла" и "Динамо". Кстати, финал Кубка Украины покажут в формате Лиги чемпионов: 15 камер и разбор "вкусностей".

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Главным судьей назначили Екатерину Монзуль из Харьковской области, а на линиях ей будут помогать сумчанка Марина Стрилецкая и киевлянка Александра Ардашева, сообщил сайт УАФ. С VAR будет работать Виталий Романов из Днепра. Вчера Монзуль судила матч 29-го тура "Заря" – "Александрия" (2:2) в Запорожье, причем номинальные хозяева остались не очень довольны ее действиями.

Екатерина Монзуль

Екатерина Монзуль / Фото: Официальный сайт ФК "Шахтер"

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Сейчас Екатерина является топ-арбитром в Украине, обслуживает встречи каждого тура среди лучших шести команд УПЛ. Ранее Монзуль назначали на матч "Десна" – "Динамо", который выиграла черниговская команда. Причем в тренерском штабе киевлян не лучшим образом отзывались о женской бригаде судей.

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Смотрите, как "Шахтер" обыгрывал "Динамо" при судействе Монзуль

Все подробности в спецтеме Кубок Украины

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Харьков футбол финал судья Динамо Киев Кубок Украины Ворскла Полтава рефери Екатерина Монзуль

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