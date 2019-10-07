Без объяснения причин: с Маркевичем загадочным образом расторгли контракт

Мирон и Остап Маркевичи / Фото: Facebook

Клуб Первой лиги Украины "Агробизнес" объявил о расторжении контракта с главным тренером Остапом Маркевичем – сыном экс-наставника "Металлиста", "Днепра" и сборной Украины Мирона Маркевича. Как говорится в официальном сообщении "Агробизнеса", "клуб и специалист разорвали договор по обоюдному согласию сторон".

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Причин загадочного разрыва отношений клуб и Маркевич-младший не называют. Болельщики в соцсетях называют такое решение странным, ведь "Агробизнес", несмотря на домашнее поражение в последнем туре от "Прикарпатья" (1:2), весьма успешно стартовал в нынешнем сезоне. Команда из города Волочиск Хмельницкой области занимает седьмое место в турнирной таблице текущей Премьер-лиги, однако отстает от лидера всего на три очка – то есть продолжает реально претендовать на выход в Премьер-лигу.

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"Может, Маркевич подыскал новое место работы?" – гадают фанаты.

Как мы мы писали ранее, сын Маркевича после работы в таможне и стажировки у Зидана стал лучшим коучем Первой лиги. Всеукраинское объединение тренеров, удостоившее Остапа Маркевича этой награды, отметило: "Маркевич-младший не требовал дорогостоящего приобретения, но при этом перестроил игру команды, дав ей легкость атак, наладив взаимосвязь между линиями и достигнув хорошего результата на старте".

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