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Без "Шахтера" и "Динамо": названы лучшие игрок и тренер украинского чемпионата

7 ноября, 15:28

Триумф "Зари" - лучшим футболистом октября болельщики признали Леднева. А лучшим тренером - Скрипника

Богдан Леднев и Виктор Скрипник

Богдан Леднев и Виктор Скрипник / Фото: Премьер-лига

Завершилось болельщицкое голосование за лучшего футболиста украинской Премьер-лиги в октябре. Награда в этой номинации досталась полузащитнику "Зари" Богдану Ледневу, который набрал 34 процента голосов. В октябре 21-летний хавбек луганчан, арендованный у "Динамо", забил три гола и сделал два ассиста в четырех матчах, включая Кубок.

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Смотрите, как Леднев забивает за "Зарю"

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Отметим, что защитник "Динамо" Виталий Миколенко стал вторым (25%), а замкнул тройку лучших игроков УПЛ в октябре капитан сенсационной "Десны" Денис Фаворов (19%).

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Юрий Панькив, Евгений Гальчук, Артем Беседин, Тайсон и Мораес в опросе на лучшего игрока прошлого месяца в "вышке" набрали меньше 10%.

Виктор Скрипник

Виктор Скрипник / Фото: официальный сайт УПЛ

Что касается награды лучшего тренера октября, то ее удостоился клубный наставник Богдана Леднева – коуч "Зари" Виктор Скрипник. В прошлом месяце луганчане под его руководством в чемпионате Украины выиграли два матча и один раз сыграли вничью. При этом "Заря" занимает четвертое место в турнирной таблице, отставая от зоны Лиги чемпионов всего на два очка.

Первый этап
Больше
Позиция
Команда
И
В
Н
П
Заб.
Пр.
Разн.
О
Результаты последних матчей
1
Шахтер Шахтер Шах
13
12
1
0
39
6
33
37
Забитые 39
Пропущеные 6
Разница 33
Результаты последних матчей: В Н В В В
2
ДинамоДинамоДин
13
8
3
2
28
8
20
27
Забитые 28
Пропущеные 8
Разница 20
Результаты последних матчей: В Н В В В
3
ДеснаДеснаДес
13
8
2
3
20
7
13
26
Забитые 20
Пропущеные 7
Разница 13
Результаты последних матчей: В В П В В
4
ЗаряЗаряЗар
13
7
4
2
27
12
15
25
Забитые 27
Пропущеные 12
Разница 15
Результаты последних матчей: В В В Н В
5
АлександрияАлександрияАле
13
7
2
4
17
14
3
23
Забитые 17
Пропущеные 14
Разница 3
Результаты последних матчей: В Н П В В
6
МариупольМариупольМар
13
4
4
5
12
19
-7
16
Забитые 12
Пропущеные 19
Разница -7
Результаты последних матчей: П В В Н П
7
ОлимпикОлимпикОли
13
4
2
7
12
23
-11
14
Забитые 12
Пропущеные 23
Разница -11
Результаты последних матчей: В В В П П
8
КолосКолосКол
13
4
2
7
10
25
-15
14
Забитые 10
Пропущеные 25
Разница -15
Результаты последних матчей: П П П П В
9
Днепр-1Днепр-1Дне
13
3
2
8
13
21
-8
11
Забитые 13
Пропущеные 21
Разница -8
Результаты последних матчей: П П П П П
10
КарпатыКарпатыКар
13
2
4
7
9
19
-10
10
Забитые 9
Пропущеные 19
Разница -10
Результаты последних матчей: П Н Н П П
11
ВорсклаВорсклаВор
13
2
2
9
9
26
-17
8
Забитые 9
Пропущеные 26
Разница -17
Результаты последних матчей: П П П Н П
12
ЛьвовЛьвовЛьв
13
2
2
9
8
24
-16
8
Забитые 8
Пропущеные 24
Разница -16
Результаты последних матчей: П П Н Н П

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чемпионат Украины Заря Луганск Виктор Скрипник Богдан Леднев УПЛ

Источник: Премьер-лига

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