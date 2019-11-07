Без "Шахтера" и "Динамо": названы лучшие игрок и тренер украинского чемпионата

Богдан Леднев и Виктор Скрипник / Фото: Премьер-лига

Завершилось болельщицкое голосование за лучшего футболиста украинской Премьер-лиги в октябре. Награда в этой номинации досталась полузащитнику "Зари" Богдану Ледневу, который набрал 34 процента голосов. В октябре 21-летний хавбек луганчан, арендованный у "Динамо", забил три гола и сделал два ассиста в четырех матчах, включая Кубок.

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Смотрите, как Леднев забивает за "Зарю"

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Отметим, что защитник "Динамо" Виталий Миколенко стал вторым (25%), а замкнул тройку лучших игроков УПЛ в октябре капитан сенсационной "Десны" Денис Фаворов (19%).

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Юрий Панькив, Евгений Гальчук, Артем Беседин, Тайсон и Мораес в опросе на лучшего игрока прошлого месяца в "вышке" набрали меньше 10%.

Виктор Скрипник / Фото: официальный сайт УПЛ

Что касается награды лучшего тренера октября, то ее удостоился клубный наставник Богдана Леднева – коуч "Зари" Виктор Скрипник. В прошлом месяце луганчане под его руководством в чемпионате Украины выиграли два матча и один раз сыграли вничью. При этом "Заря" занимает четвертое место в турнирной таблице, отставая от зоны Лиги чемпионов всего на два очка.

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