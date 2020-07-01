Бегут от коронавируса: один из лидеров Первой лиги уехал из Львова, чтобы играть в футбол

"Рух" вернулся из областного центра в Винники, в которых команда и начинала восхождение

Распространение коронавируса в Украине продолжается, влияет оно в том числе и на футбол. Одним из очагов инфекции остается Львов. Чтобы уменьшить вероятность заражения игроков, львовский "Рух" решил убежать из областного центра. Сейчас команда занимает пятое место в Первой лиге, но отстает от первого всего на одно очко. Причиной смещения с трона стало то, что 29 июня "Рух" не сумел обыграть "Николаев".

Реклама

Так что теперь "Рух" будет играть в Винниках, где и базировался до 2019 года. Ближайшие два домашних матча "Рух" проведет именно там: 4 июля – с запорожским "Металлургом", 7-го – с "Агробизнесом", пишет meta-ratings.com.ua. Львовяне заручились поддержкой местных властей, которые гарантировали выполнение всех необходимых условий медицинского протокола.

На самом деле Винники практически сливаются со Львовом и формально расположены от него на расстоянии 4 км. Примечательно, что стадион там носит имя Богдана Маркевича. В сезоне 2019/2020 "Рух" переехал во Львов, а его домашним считался стадион университета физической культуры.

В середине июня мы писали, что у лидера Первой лиги обнаружили несколько человек с коронавирусом, и клуб уходил на карантин.

Смотрите, как команда "Ингулец" из Первой лиги выступала в финале Кубка Украины против "Шахтера"

Реклама

Все подробности в спецтеме Коронавирус

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама