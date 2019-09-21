Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 24,62
27,24

Новости Чемпионата Украины по футболу 2019/20

Главная Матчи Таблица Видео Статистика Бомбардиры Судьи

Битва аутсайдеров: где смотреть матч "Львов" – "Олимпик"

21 сентября, 13:35

Поединок пройдет во Львове

ФК Львов

ФК Львов / Фото: Официальный сайт ФК "Львов"

В чемпионате Украины состоится битва главных аутсайдеров, в которой футбольный клуб "Львов" примет "Олимпик". Ранее мы писали, что Супряга пошел на нарушение закона, забив "Карпатам". 

Обе команды, занимают последнее и предпоследнее места в турнирной таблице, хотя при любом исходе матча дончане не покинут 12-е место, но в случае победы вплотную приблизятся к конкуренту. Победа же хозяев, при определенных раскладах, может позволить им подняться на седьмое место.

Начало матча – 14:00 по киевскому времени. Трасляция пройдет на телеканале "Футбол 2".

Реклама

Кстати, накануне стало известно, что Михайличенко подавал в отставку с поста главного тренера "Динамо". Однако президент столичного клуба прошение Алексея Александровича не удовлетворил.

В тренде
Наконец победа! "Динамо" обыграло "Мальме" в Лиге Европы – обзор матча
"Динамо" победило "Мальме" 1:0 в Киеве

В восьмом туре Премьер-лиги "Динамо" играет в Полтаве против "Ворсклы", возглавляемой знаменитым экс-динамовцем Виталием Косовским. Болельщиков ожидает очень интересное противостояние в чемпионате. 

Смотрите, как киевское "Динамо" обыграло шведский "Мальме" в Лиге Европы

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама

чемпионат Украины Олимпик Донецк ФК Львов

Источник: Сегодня|Спорт

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Битва в Харькове и фиаско Михайличенко: видео голов всех матчей седьмого тура УПЛ
Битва в Харькове и фиаско Михайличенко: видео голов всех матчей седьмого тура УПЛЧУ по футболу
Михайличенко подавал в отставку с поста главного тренера
Михайличенко подавал в отставку с поста главного тренера "Динамо"ЧУ по футболу
"У нас – бардак": динамовец Беседин жестко высказался после поражения от "Десны"ЧУ по футболу
Ажиотаж зашкаливает: названо количество проданных билетов на матч
Ажиотаж зашкаливает: названо количество проданных билетов на матч "Шахтер" – "Манчестер Сити"ЧУ по футболу
Бухал не забил, но
Бухал не забил, но "Днепр" это не спасло: обзор последней игры "Александрии" перед Лигой ЕвропыЧУ по футболу
"Динамо" – "Десна": где и во сколько смотреть матч УПЛЧУ по футболу

Новости партнеров

Loading...