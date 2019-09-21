Битва аутсайдеров: где смотреть матч "Львов" – "Олимпик"

ФК Львов / Фото: Официальный сайт ФК "Львов"

В чемпионате Украины состоится битва главных аутсайдеров, в которой футбольный клуб "Львов" примет "Олимпик". Ранее мы писали, что Супряга пошел на нарушение закона, забив "Карпатам".

Обе команды, занимают последнее и предпоследнее места в турнирной таблице, хотя при любом исходе матча дончане не покинут 12-е место, но в случае победы вплотную приблизятся к конкуренту. Победа же хозяев, при определенных раскладах, может позволить им подняться на седьмое место.

Начало матча – 14:00 по киевскому времени. Трасляция пройдет на телеканале "Футбол 2".

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Кстати, накануне стало известно, что Михайличенко подавал в отставку с поста главного тренера "Динамо". Однако президент столичного клуба прошение Алексея Александровича не удовлетворил.

В восьмом туре Премьер-лиги "Динамо" играет в Полтаве против "Ворсклы", возглавляемой знаменитым экс-динамовцем Виталием Косовским. Болельщиков ожидает очень интересное противостояние в чемпионате.

Смотрите, как киевское "Динамо" обыграло шведский "Мальме" в Лиге Европы

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