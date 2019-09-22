Битва лидеров: где смотреть матч "Десна" – "Шахтер"

"Десна" vs "Шахтер" / Фото: Официальный сайт ФК "Шахтер"

В воскресенье, 22 сентября, состоится матч лидеров чемпионата Украины. В рамках восьмого тура встретятся черниговская "Десна" и донецкий "Шахтер". Встреча пройдет в Чернигове на стадионе им. Ю. Гагарина.

Поединок можно будет посмотреть на канале 2+2. Кроме того, на YouTube встречу покажет канал FootballHub. Игра начнется в 14:00.

В данный момент команды расположились вверху турнирной таблицы. "Шахтера", благодаря семи победам в семи матчах, на первом месте, а "Десна" с четырьмя викториями, двумя ничьими и одним поражением, на втором.

Также добавим, что "Шахтер" прибыл на матч с "Десной" лишь с одним форвардом – Жуниором Мораесом. Нападающий забивает в трех подряд матчах УПЛ. Из шести последних игр внутреннего чемпионата форвард только однажды покинул поле, не забив.

Перед матчем Жуниор был в хорошем настроении и успел раздать несколько автографов и сделать селфи с болельщиками.

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Для команд это будет пятая очная встреча. Все предыдущие матчи неизменно завершались победами "горняков".

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В последнем матче команда Каштру крупно уступила в Лиге чемпионов "Манчестер Сити". Чемпионы Украины проиграли со счетом 3:0.

После победы "Манчестер Сити" над "Шахтером" в стартовом туре ЛЧ главный тренер чемпионов Англии Хосеп Гвардиола раскрыл содержание своего разговора с вратарем "горняков" Андреем Пятовым.

А вот "Десна" в рамках Украинской Премьер-лиги обыграла киевское "Динамо". Команда Рябоконя в гостях обыграла киевлян со счетом 2:1.

После этого поединка появилась информация, что Михайличенко подавал в отставку с поста главного тренера "Динамо". Однако президент столичного клуба Игорь Суркис прошение Алексея Александровича не удовлетворил.

Матч "Десна" – "Шахтер" доверили обслуживать бригаде арбитров во главе с Екатериной Монзуль. Также стоит отметить, что впервые в Чернигове в тестовом режиме будут работать арбитры с помощью системы VAR. А наблюдателем арбитража будет Лучано Луччи.

Смотрите сумасшедший поединок чемпионата Украины "Шахтер" – "Заря", в котором обе команды забили семь мячей.

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