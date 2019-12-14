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Новости Чемпионата Украины по футболу 2019/20

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Битва лидеров перед отпуском: обзор матча "Заря" – "Шахтер" в чемпионате Украины

14 декабря, 20:19

Голы и лучшие моменты центрального матча 18-го тура чемпионата Украины

Донецкий "Шахтер" обыграл луганскую "Зарю" в центральном матче 18-го тура чемпионата Украины. Победу команде Луиша Каштру принесли голы Жуниора Мораеса и Марлоса с пенальти, а у луганчан результативный удар на счету Богдана Леднева. При этом за весь матч "горняки" нанесли меньше ударов, чем луганчане – шесть против девяти, зато четыре из них оказались точными, а хозяева в цель попали только трижды.

"Шахтер" уходит на зимний перерыв без единого поражения в текущем чемпионате Украины. "Горняки" опережают ближайшего преследователя на 16 баллов. Правда, завтра этот отрыв может немного сократиться в случае победы "Динамо" или "Десны" в очном матче.

"Заря" же завершила первую половину сезона на втором месте в турнирной таблице Премьер-лиги и ждет результата поединка "Десна" – "Динамо" – оба коллектива отстают от луганчан всего на один балл.

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"Заря" – "Шахтер" – 1:2
Голы: Леднев (61) – Мораес (54), Марлос (84, пен)

"Заря": Махарадзе, Абу-Ханна, Вернидуб, Тымчик, Леднев, Кочергин, Лунев (Русин, 58), Юрченко, Кабаев, Михайличенко, Иванисеня.

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"Шахтер": Пятов, Додо, Кривцов, Исмаили, Матвиенко, Алан Патрик, Маркос Антонио, Коноплянка, Марлос, Коваленко (Тете, 64), Мораес.

Предупреждения: Михайличенко (3), Марлос (12), Алан Патрик (46), Абу-Ханна (50), Леднев (58), Мораес (72), Иванисеня (83), Тымчик (90)

Первый этап
Больше
Позиция
Команда
И
В
Н
П
Заб.
Пр.
Разн.
О
Результаты последних матчей
1
Шахтер Шахтер Шах
18
16
2
0
50
9
41
50
Забитые 50
Пропущеные 9
Разница 41
Результаты последних матчей: В В Н В В
2
ЗаряЗаряЗар
18
10
4
4
34
16
18
34
Забитые 34
Пропущеные 16
Разница 18
Результаты последних матчей: П В В П В
3
ДеснаДеснаДес
17
10
3
4
29
12
17
33
Забитые 29
Пропущеные 12
Разница 17
Результаты последних матчей: В В П Н В
4
ДинамоДинамоДин
17
10
3
4
35
12
23
33
Забитые 35
Пропущеные 12
Разница 23
Результаты последних матчей: П В В П В
5
АлександрияАлександрияАле
17
9
3
5
21
16
5
30
Забитые 21
Пропущеные 16
Разница 5
Результаты последних матчей: В П В Н В
6
КолосКолосКол
18
6
2
10
18
31
-13
20
Забитые 18
Пропущеные 31
Разница -13
Результаты последних матчей: П В П В П
7
МариупольМариупольМар
17
4
7
6
15
25
-10
19
Забитые 15
Пропущеные 25
Разница -10
Результаты последних матчей: Н Н П Н П
8
Днепр-1Днепр-1Дне
17
5
3
9
17
26
-9
18
Забитые 17
Пропущеные 26
Разница -9
Результаты последних матчей: П В В Н П
9
ОлимпикОлимпикОли
17
5
3
9
15
30
-15
18
Забитые 15
Пропущеные 30
Разница -15
Результаты последних матчей: П П В Н В
10
ЛьвовЛьвовЛьв
18
4
3
11
14
32
-18
15
Забитые 14
Пропущеные 32
Разница -18
Результаты последних матчей: В Н П П В
11
КарпатыКарпатыКар
17
2
5
10
14
31
-17
11
Забитые 14
Пропущеные 31
Разница -17
Результаты последних матчей: П П П Н П
12
ВорсклаВорсклаВор
17
3
2
12
10
32
-22
11
Забитые 10
Пропущеные 32
Разница -22
Результаты последних матчей: П В П П П

Напомним, что посреди недели "Шахтер" проиграл "Аталанте" в Лиге чемпионов и вылетел в Лигу Европы. "Горняки" остались единственным представителем еврокубков от Украины после сенсационного провала "Динамо".

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Источник: Сегодня|Спорт

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