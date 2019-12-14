Битва лидеров перед отпуском: обзор матча "Заря" – "Шахтер" в чемпионате Украины

Донецкий "Шахтер" обыграл луганскую "Зарю" в центральном матче 18-го тура чемпионата Украины. Победу команде Луиша Каштру принесли голы Жуниора Мораеса и Марлоса с пенальти, а у луганчан результативный удар на счету Богдана Леднева. При этом за весь матч "горняки" нанесли меньше ударов, чем луганчане – шесть против девяти, зато четыре из них оказались точными, а хозяева в цель попали только трижды.

"Шахтер" уходит на зимний перерыв без единого поражения в текущем чемпионате Украины. "Горняки" опережают ближайшего преследователя на 16 баллов. Правда, завтра этот отрыв может немного сократиться в случае победы "Динамо" или "Десны" в очном матче.

"Заря" же завершила первую половину сезона на втором месте в турнирной таблице Премьер-лиги и ждет результата поединка "Десна" – "Динамо" – оба коллектива отстают от луганчан всего на один балл.

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"Заря" – "Шахтер" – 1:2

Голы: Леднев (61) – Мораес (54), Марлос (84, пен)

"Заря": Махарадзе, Абу-Ханна, Вернидуб, Тымчик, Леднев, Кочергин, Лунев (Русин, 58), Юрченко, Кабаев, Михайличенко, Иванисеня.

"Шахтер": Пятов, Додо, Кривцов, Исмаили, Матвиенко, Алан Патрик, Маркос Антонио, Коноплянка, Марлос, Коваленко (Тете, 64), Мораес.

Предупреждения: Михайличенко (3), Марлос (12), Алан Патрик (46), Абу-Ханна (50), Леднев (58), Мораес (72), Иванисеня (83), Тымчик (90)

Напомним, что посреди недели "Шахтер" проиграл "Аталанте" в Лиге чемпионов и вылетел в Лигу Европы. "Горняки" остались единственным представителем еврокубков от Украины после сенсационного провала "Динамо".

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