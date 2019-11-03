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Новости Чемпионата Украины по футболу 2019/20

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Битва в Александрии: команда Шарана с удалением и пенальти обыграла "Мариуполь"

3 ноября, 16:23

Участник группового раунда Лиги Европы на своем поле дожал соперника, игравшего в численном меньшинстве

ФК "Александрия"

ФК "Александрия" / Фото: Facebook

В матче 13-го тура украинской Премьер-лиги участница группового раунда Лиги Европы "Александрия" в воскресенье, 3 ноября, обыграла на своем поле "Мариуполь" со счетом 3:1. Это позволило команде Владимира Шарана продолжить борьбу за второе, лигочемпионовское, место в чемпионате Украины, от которого идущая пятой "Александрия" отстает всего на три очка. Отметим, что 13-й тур УПЛ продолжается: онлайн трансляция Динамо – ФК Львов пройдет на нашем сайте.

Стоит сказать, что в первом тайме матча с "Мариуполем" "Александрия" не сумела реализовать пенальти. Удар Гречишкина с "точки" потащил кипер гостей Гальчук.

Смотрите видео пенальти

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Однако во втором тайме "Александрия" дожала "Мариуполь", с 32-й минуты игравший в численном меньшинстве.

Смотрите удаление в составе "Мариуполя"

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"Александрия" – "Мариуполь" – 3:1
Голы: Безбородько, 55, Ковалец, 57, Корниенко, 69 авт. – Чурко, 71
На 30-й минуте Гречишкин ("Александрия") не реализовал пенальти (вратарь)
"Александрия": Панькив – Дубра, Бабогло, Бухал – Пашаев, Гречишкин, Довгий (Безбородько, 46), Ковалец (Грицук, 83), Мирошниченко – Лучкевич (Тейшейра, 90), Третьяков.
"Мариуполь": Гальчук – Чоботенко, Дава, Быков – Кирюханцев, Мишнев, Федорчук, Танковский (Чех, 15), Горбунов (Корниенко, 60) – Чурко, Вакула (Топалов, 73)
Предупреждения: Бабогло – Быков, Дава, Вакула, Чоботенко
Удаление: Быков (32, Мариуполь)

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чемпионат Украины ФК Мариуполь Александрия

Источник: Сегодня|Спорт

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