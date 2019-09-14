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Новости Чемпионата Украины по футболу 2019/20

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Битва за место под солнцем: анонс и прогноз центрального матча УПЛ

14 сентября, 15:59

"Шахтер" сразится с "Зарей"

Шахтер - Заря

Шахтер - Заря / Фото: Официальный сайт ФК "Шахтер"

Шестой тур Украинской Премьер-лиги ознаменуется центральным противостоянием между "Шахтером" и "Зарей". Ранее мы рассказывали, что названо количество проданных билетов на матч "Шахтер" – "Манчестер Сити".

В этом поединке чемпионы Украины попробуют выиграть в седьмом матче подряд. Команда Луиша Каштру со старта чемпионата еще не теряла очков, выиграв шесть из шести поединков.

А вот подопечные Виктора Скрипника попытаются "снять скальп" с еще одного лидера и добыть свою третью победу в чемпионате. Ранее луганчане добыли ничью в матче с киевским "Динамо".

После официального представления новичков, в составе "Шахтера" в Харьков отправился Евгений Коноплянка. Игрок сборной Украины может дебютировать в матче УПЛ.

Остается под вопросом выход на поле нападающего команды – Жуниора Мораеса. Форвард травмировался в матче сборной Украины с Нигерией. Ту игру команда Шевченко выиграла со счетом 2:2.

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Заря к этому поединку подходит с травмированным Луневым. В остальном же Виктор Скрипник может рассчитывать на всех футболистов. Вряд ли наставник прибегнет к каким-то изменением, ведь "победный состав не меняют".

Большинство букмекеров считают, что в этом поединке победит "Шахтер". На команду Луиша Каштру можно поставить с коэффициентом в 1,16. Ничья расценивается в 7,25, а вот победа "Зари" оценивается в 17,00.

Последние пять матчей команд:

"Заря" – "Шахтер" 0:1

"Шахтер" – "Заря" 3:0

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"Заря" – "Шахтер" 0:1

"Шахтер" – "Заря" 1:1

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"Шахтер" – "Заря" 2:1

Ориентировочные составы команд:

"Шахтер": Пятов – Исмаили, Матвиенко, Кривцов, Болбат – Степаненко, Патрик – Манор, Марлос, Тете – Мораес.

"Заря": Шевченко – Михайличенко, Чеберко, Абу Ханна, Тымчик – Иванисеня – Кочергин, Леднев, Хомченовский – Будковский, Громов

Первый этап
Больше
Позиция
Команда
И
В
Н
П
Заб.
Пр.
Разн.
О
Результаты последних матчей
1
Шахтер Шахтер Шах
6
6
0
0
19
3
16
18
Забитые 19
Пропущеные 3
Разница 16
Результаты последних матчей: В В В В В
2
АлександрияАлександрияАле
7
4
0
3
9
10
-1
12
Забитые 9
Пропущеные 10
Разница -1
Результаты последних матчей: В В П В В
3
ДеснаДеснаДес
6
3
2
1
7
2
5
11
Забитые 7
Пропущеные 2
Разница 5
Результаты последних матчей: Н В Н В В
4
ЗаряЗаряЗар
6
3
2
1
9
6
3
11
Забитые 9
Пропущеные 6
Разница 3
Результаты последних матчей: Н В П В Н
5
ДинамоДинамоДин
5
2
2
1
9
5
4
8
Забитые 9
Пропущеные 5
Разница 4
Результаты последних матчей: Н Н П В В
6
Днепр-1Днепр-1Дне
7
2
2
3
8
9
-1
8
Забитые 8
Пропущеные 9
Разница -1
Результаты последних матчей: П В П Н П
7
ВорсклаВорсклаВор
6
2
1
3
7
7
0
7
Забитые 7
Пропущеные 7
Разница 0
Результаты последних матчей: П В Н В П
8
МариупольМариупольМар
5
2
1
2
6
9
-3
7
Забитые 6
Пропущеные 9
Разница -3
Результаты последних матчей: В П Н В П
9
КолосКолосКол
6
2
1
3
5
9
-4
7
Забитые 5
Пропущеные 9
Разница -4
Результаты последних матчей: П П Н П В
10
ЛьвовЛьвовЛьв
6
2
0
4
7
12
-5
6
Забитые 7
Пропущеные 12
Разница -5
Результаты последних матчей: П В П П П
11
КарпатыКарпатыКар
6
1
2
3
4
8
-4
5
Забитые 4
Пропущеные 8
Разница -4
Результаты последних матчей: Н П В Н П
12
ОлимпикОлимпикОли
6
0
1
5
3
13
-10
1
Забитые 3
Пропущеные 13
Разница -10
Результаты последних матчей: П Н П П П

Также мы рассказывали, что экс-капитан "Шахтера" получил заманчивое предложение от президента УЕФА. Дарио Срна может стать официальным амбассадором Европейского футбольного союза.

Смотрите, как "Шахтер" обыгрывал "Олимпик" в последнем матче УПЛ:

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Источник: Сегодня|Спорт

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