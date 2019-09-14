Битва за место под солнцем: анонс и прогноз центрального матча УПЛ

Шестой тур Украинской Премьер-лиги ознаменуется центральным противостоянием между "Шахтером" и "Зарей". Ранее мы рассказывали, что названо количество проданных билетов на матч "Шахтер" – "Манчестер Сити".
В этом поединке чемпионы Украины попробуют выиграть в седьмом матче подряд. Команда Луиша Каштру со старта чемпионата еще не теряла очков, выиграв шесть из шести поединков.
А вот подопечные Виктора Скрипника попытаются "снять скальп" с еще одного лидера и добыть свою третью победу в чемпионате. Ранее луганчане добыли ничью в матче с киевским "Динамо".
После официального представления новичков, в составе "Шахтера" в Харьков отправился Евгений Коноплянка. Игрок сборной Украины может дебютировать в матче УПЛ.
Остается под вопросом выход на поле нападающего команды – Жуниора Мораеса. Форвард травмировался в матче сборной Украины с Нигерией. Ту игру команда Шевченко выиграла со счетом 2:2.
Заря к этому поединку подходит с травмированным Луневым. В остальном же Виктор Скрипник может рассчитывать на всех футболистов. Вряд ли наставник прибегнет к каким-то изменением, ведь "победный состав не меняют".
Большинство букмекеров считают, что в этом поединке победит "Шахтер". На команду Луиша Каштру можно поставить с коэффициентом в 1,16. Ничья расценивается в 7,25, а вот победа "Зари" оценивается в 17,00.
Последние пять матчей команд:
"Заря" – "Шахтер" 0:1
"Шахтер" – "Заря" 3:0
"Заря" – "Шахтер" 0:1
"Шахтер" – "Заря" 1:1
"Шахтер" – "Заря" 2:1
Ориентировочные составы команд:
"Шахтер": Пятов – Исмаили, Матвиенко, Кривцов, Болбат – Степаненко, Патрик – Манор, Марлос, Тете – Мораес.
"Заря": Шевченко – Михайличенко, Чеберко, Абу Ханна, Тымчик – Иванисеня – Кочергин, Леднев, Хомченовский – Будковский, Громов
Также мы рассказывали, что экс-капитан "Шахтера" получил заманчивое предложение от президента УЕФА. Дарио Срна может стать официальным амбассадором Европейского футбольного союза.
Смотрите, как "Шахтер" обыгрывал "Олимпик" в последнем матче УПЛ:
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