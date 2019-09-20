Битва за шесть очков: Где смотреть поединок УПЛ "Днепр-1" – "Карпаты"

В Украине стартует восьмой тур

Львовяне - с первым очком в сезоне / Фото: Офіційний сайт ФК "Карпати"

В матче восьмого тура украинской Премьер-лиги "Днепр-1" примет на своем поле львовские "Карпаты". Ранее Михайличенко рассказал, что надо поменять в игре "Динамо".

Обе команды набрали одинаковое количество баллов и находятся рядом в турнирной таблице: днепряне на девятой строчке, а львовяне на восьмой.

"Карпаты" в начале сентября сменили главного тренера. Под руководством Романа Санжара львовяне пока провели только один официальный матч, одержав волевую победу над "Ворсклой" неделю назад. "Днепр-1" сыграл "на ноль" только в первом туре, после чего в шести следующих играх обязательно пропускал хотя бы гол.

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Поединок можно будет посмотреть на канале "УНИАН" в 19:00.

Кстати, В "Карпатах" разразился скандал. Нового тренера обвинили в том, что тот пришел на живое место

Как мы писали ранее, близкий к Игорю Суркису комментатор отверг вероятность приглашения в "Динамо" Олега Кононова. "Нет ни единого шанса, чтобы Кононов возглавил киевское "Динамо". Скорее это сделает Газзаев. Сын", – с иронией написал Алексей Андронов.

Смотрите обзор матча чемпионата Украины "Карпаты" – "Ворскла" (2:1)

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