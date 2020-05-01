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Бог троицу любит: на пост президента футбольной Премьер-лиги Украины появился еще один кандидат

1 мая, 21:30

Андрей Фоменко

Бывший эксперт и редактор Михаил Метревели решился пойти в функционеры

Из-за карантина выборы главы Украинской премьер-лиги уже дважды переносили. По нынешнему плану они должны состояться 25 мая. Швейцарец Томас Грим 6 апреля сложил полномочия руководителя организации. Сегодня к числу кандидатов добавился Михаил Метревели. В начале апреля мы писали, что футбольный эксперт заявил о желании баллотироваться на пост президента Премьер-лиги. Однако тогда Метревели официально так и не был включен в число соискателей должности.

Теперь же он присоединился к руководителю Львовской областной федерации футбола Александру Шевченко и бывшему вице-президенту "Карпат" Олегу Смалийчуку, которые подали заявки ранее. Об этом сообщил исполнительный директор УПЛ Евгений Дикий:

"Если все будет так, как и ожидается, и мы официально начнем выходить из карантина 12 мая, то сроки позволяют нам 25 мая провести выборы президента УПЛ. Свои программы, с которыми кандидаты идут на выборы, в УПЛ они подавать не будут, такого требования нет. Но они сами будут общаться с клубами, чтобы убедить за них проголосовать".

Метревели ранее возглавлял спортивную редакцию канала "Украина", работал заместителем генерального директора Национальной телекомпании Украины по спортивному вещанию и вопросам Евро-2012, экспертом на телевидении.

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президент футбол чемпионат Украины премьер-лига УПЛ Михаил Метревели

Источник: Динамомания

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