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Болельщики "Динамо" сорвали матч против "Шахтера" расистскими выкриками

10 ноября, 18:42

Главный арбитр встречи увел команды в подтрибунное помещение

Центральный матч 14-го тура чемпионата Украины между "Шахтером" и "Динамо " в Харькове был остановлен на 75-й минуте из-за расистской выходки болельщиков киевской команды. Фанаты "Динамо" выкрикнули что-то в сторону капитана "горняков" Тайсона. Тот едва не "взорвался и, не сдержав эмоции, показал фанатам неприличный жест, бросив в их сторону. Правда, потом бразилец даже расплакался. При этом утешать его взялись игроки "Динамо". "Шахтер" – "Динамо" онлайн есть на нашем сайте.

Отметим, что ранее диктор по стадиону предупреждал болельщиков, что в случае расистских выкриков арбитр может остановить матч и увести футболистов в раздевалки. При этом слезы были замечены на глазах еще одного бразильца из "Шахтера" – Дентиньо. Спустя несколько минут команды вернулись на поле, а Тайсону главный судья Николай Балакин показал красную карточку за неприличный жест.

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Также на нашем сайте ведется онлайн еще одного суперматча уик-энда: в Английской премьер-лиге играют "Ливерпуль" – "Манчестер Сити".

Все подробности в спецтеме "Шахтер" vs "Динамо"

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Источник: Сегодня|Спорт

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