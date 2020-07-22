Болельщиков вернули на стадионы: матчи плей-офф УПЛ пройдут со зрителями

Сегодня появилась радостная для футбольных болельщиков новость – принято решение допустить зрителей на трибуны на матчи плей-офф за Лигу Европы. Заполнить арены можно будет только на 25 процентов, а если эксперимент себя оправдает и будет благоприятная эпидемиологическая обстановка, то в августе эту квоту увеличат до 50 процентов.

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Матчи, на которых допустят болельщиков:

25 июля 17:00 "Колос" – "Днепр-1", Киев, НСК "Олимпийский"

25 июля 19:30 "Александрия" – "Мариуполь", Александрия, "Ника"

29 июля финал плей-офф за право сыграть в Лиге Европы

Об этом в своем Facebook после встречи с министром здравоохранения Максимом Степановым сообщил президент Украинской ассоциации футбола Андрей Павелко. Также он подчеркнул, что, кроме соблюдения дистанции, болельщики должны будут выполнять и другие требования карантинного режима. Очевидно, речь идет о масках. "Решение МОЗ – чрезвычайно важная победа украинского футбола над COVID-19", – написал Павелко.

Ранее президент УЕФА рассказал, как долго еврокубки будут проходить без зрителей, и сравнил пандемию с войной. Александер Чеферин отметил, что никто не должен подвергать себя ненужным рискам.

Также стало известно, что зрители могут вернуться на футбольные стадионы Германии уже осенью. Министр внутренних дел и спорта Германии считает, что в стране готовы к болельщикам на трибунах.

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