Большой футбол в формате "ретро": как "Зирка" шокировала "Динамо"

Один из самых старых футбольных клубов Украины дал бой чемпионам в сезоне 2016/17

Спорт почти во всем мире на карантине, и большой футбол к нам вернется не скоро – точно не в апреле. Для болельщиков, которые соскучились по футбольным трансляциям, предлагаем посмотреть трансляцию ретроматча чемпионата Украины на YouTube-канале "Футбол1/2/3". Поединок сезона-2016/17 "Зирка" – "Динамо" "начнется" сегодня в 20:30.

Напомним, что ранее на этой неделе прошел ретроматч Украина – Уэльс.

"Зирка" из Кропивницкого – один из самых старых футбольных клубов Украины. Футбол в те края в конце ХІХ века завезли английские рабочие. Сейчас "Зирка" выступает в аматорском чемпионате Украины, но всего три года назад она сотворила сенсацию в УПЛ – обыграла киевское "Динамо".

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В Кропивницкий "Динамо" тогда приехало в статусе действующего чемпиона, с такими звездами в составе, как Андрей Ярмоленко и Домагой Вида. Но "Зирка" затмила их своими мастерскими "стандартами".

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"Зирка" – "Динамо"

"Зирка": Паст, Полегенько, Фатеев, Бацула, Перейра, Лупашко, Ситало (Акименко, 69), Эсеола (Билоног, 82), Жуков (Щедрый, 84), Борха, Чичиков.

"Динамо": Рудько, Вида, Морозюк, Пантич, Кадар, Ярмоленко, Гармаш, Рыбалка (Сидорчук, 71), Буяльский, Д. Гонсалес (Яремчук, 46), Беседин.

Ранее букмекеры сделали прогноз на то, какой футбольный чемпионат выйдет из карантина первым. У английской Премьер-лиги лучшие шансы среди европейских футбольных чемпионатов первой возобновить матчи.

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